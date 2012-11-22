[인사] 환경부 外

◆환경부(과장급 전보)▶환경보건정책관실 화학물질과장 조은희▶대변인실 정책홍보팀장 전용식▶물환경정책국 유역총량과장 유승광▶〃 수질관리과장 정진섭
◆여성가족부(과장급 전보)▶청소년보호과장 서기관 안상현
◆강원대▶다문화연구소장 한건수
◆아주대병원▶중증외상특성화센터 센터장 이국종
◆한전KPS(전보)▶감사실장 최상현▶인사노무처장 이진호▶경영지원처장 조기연▶원전수출사업실장 김수엽▶서인천사업처장 이형주▶보령사업처장 김순익▶서울지점장 이용호▶울산사업처장 조화석▶삼천포사업처장 진욱성▶동해지점장 김형배▶서천사업소장 장익환▶호남사업소장 김정호▶분당사업소장 안종근▶하동사업소장 표청수▶제주사업소장 김종남▶남제주지점장 이규현▶한림지점장 양재필▶영흥사업소장 김종철▶여수사업소장 한성규▶영광사업처장 류성근▶영광제2사업소장 김상철▶울진사업처장 김용옥▶울진제2사업소장 공점상▶신고리사업처장 황인옥▶신고리제2시운전사업소장 양창은▶청평사업소장 서동창▶양양양수지점장 조창영▶산청양수지점장 김수석▶삼랑진양수지점장 김현재▶청송양수지점장 박운남▶서울송변전지사장 신상수▶부산송변전지사장 김병곤▶대전송변전지사장 김원채▶인재개발원장 공수호▶원자력연수원장 김도섭▶GT정비기술센터장 조진영▶신재생대외센터장 김남중▶파주지점장 이찬웅▶화성사업소장 이재봉▶기술연구원장 전선한▶중부전문정비실장 이재권▶원전전문정비실장 경현수▶베마기리사업소장 서일영▶와르다사업소장 유상돈▶일리한사업소장 손춘호▶다하키사업소장 김용규▶암바토비사업소장 신정균▶인도지사장 구능모
◆한국서부발전(처장(1갑) 승진)▶감사실 감사실장 임승태▶발전처 발전운영팀장 김순교▶건설처 건설총괄팀장 김귀태▶건설처 신규사업개발팀장 김경재▶태안발전본부 경영지원처장 송재섭▶태안발전본부 제3발전처장 주재영(처장(1을) 승진)▶경영기획처 조직예산팀장 홍신기▶미래사업실 글로벌사업팀장 김봉근▶경영관리처 재무팀장 박용규▶발전처 기후환경팀장 김창현▶건설처 토건기술팀장 이충순▶태안발전본부 안전품질팀장 민인식▶태안발전본부 1발 전기팀장 박순철▶발전처 발전계획팀장 권유환
◆한국도로공사<부처장급 전보>▶기획조정실 기획팀장 정광철▶미래경영처 성과관리팀장 김선일▶정보처 정보계획팀장 민경숙▶인력처 노무후생팀장 윤경종▶교통처 녹색교통팀장 진규동▶건설처 건설계획팀장 조남훈▶설계처 설계기준팀장 곽석환▶해외사업처 해외사업팀장 신용석▶도로사업처 사업계획팀장 이세홍▶인력개발원 인력개발팀장 현병업▶수도권건설사업단장 주국돈▶삼척속초건설사업단장 김정열▶음성제천건설사업단장 정민▶담양함양건설사업단장 유시영▶함양성산건설사업단장 최훈석▶울산포항건설사업단장 유병철▶안동영덕건설사업단장 이명훈▶부산외곽건설사업단장 김완열▶냉정부산건설사업단장 김동인▶평택시흥건설사업단장 조주기▶인천김포건설사업단장 박태영▶경기본부 관리처장 손진식▶인천지사장 손용민▶화성지사장 김동희▶동서울영업소장 장성조▶이천지사장 이성근▶강원본부 관리처장 노승렬▶강원본부 기술처장 이춘주▶원주지사장 김시환▶충주지사장 이석남▶제천도로관리소장 강운▶충청본부 기술처장 김재형▶진천지사장 서봉영▶당진지사장 김희경▶전북본부 기술처장 이학구▶부안지사장 강남원▶전남본부 관리처장 이호경▶전남본부 기술처장 임근용▶경북본부 기술처장 임형택▶상주지사장 이병웅▶영천지사장 김정효▶성주도로관리소장 구남준▶경남본부 기술처장 이일원▶양산지사장 서무원▶진주지사장 백해흠▶창녕도로관리소장 이용운▶ITS-KOREA 파견 김재현<부처장급 승진>▶교통처 교통기계팀장 서병진▶서서울영업소장 신금수▶수원지사장 강문식▶대관령지사장 조성범▶춘천지사장 배상복▶강릉지사장 박재은▶서해대교관리소장 박홍진▶무주지사장 신동희▶논산지사장 김흥태▶진안지사장 박정희▶광주지사장 이창봉▶담양지사장 하태근▶구미지사장 봉영채▶군위지사장 박양흠▶울산지사장 김석출▶고성도로관리소장 김성진▶보령도로관리소장 이용양▶순천지사장 이두행▶구례지사장 조용하▶연수원장 서경석▶한국도로교통협회 파견 임한무▶교육파견 김장환·정영윤·김동수·배명열·김주연·박종건