토플 단어, 쉽게 외우자

Artful은 앞에 강세를 넣어 발음한다. 이 단어를 정확히 이해하기 위해서는 art의 뜻을 잘 알고 있어야 하는데 보통 예술 아니면 기술이라는 뜻으로 알고 있을 것이다. 그러나 skill as a result of learning or practice라는 의미도 가지고 있다. 즉 어떤 능력이 되었든 배우거나 숙달 과정을 거쳐 얻게 된 능력이나 기술을 뜻한다. ful은 full의 가득 찼다는 의미의 접미어이다. 따라서 artful은 배움이나 숙달을 통해 완성된 능력이나 기술이 가득하다는 뜻이 된다. 사실 완숙한 능력이 너무 차있으면 교활하고 기교와 수단이 많다는 뜻을 가질 수도 있다. 그래서 artful은 부정적인 의미를 가지고 있다.

intelligent and skillful, esp. in persuading, sometimes without being completely honest 특히 남을 설득시키는데 영특하고 능수능란하지만 100% 정직함이 없다.

Politicians are often painted as artful people. 정치인들은 흔히 교활한 사람들로 묘사된다고 한다.

물론 또다른 뜻으로 사용되는 performed with or showing art or skill에서처럼 빼어난 능력을 선보인다는 긍정적인 뜻도 가지고 있다. The witness was induced by an artful lawyer to admit that she had been lying. 한 목격자가 교활할 정도로 영특하고 뛰어난 변호사의 설득에 넘어가 스스로 거짓말 하고 있음을 인정했다.

She demonstrated an artful performance. 한 여성이 아주 뛰어난 연주 실력을 뽐냈다.

Artful동의어는 adept, adroit, crafty, dexterous, proficient, resourceful, masterly, tricky, wily 등이 있다.

첫 단어 adept는 어원을 보면 접두어 ad가 toward 즉 어느 방향으로 간다는 뜻이고 ept는 파악하거나 어디어디에 이른다는 뜻을 가진 라틴어 apisci에서 왔다. adept는 글자 그대로 어떤 특별한 방향에 이른다는 뜻이고 결국 특별한 일에 능수능란한 기술을 가졌다는 의미가 된다. 협상하는 일 쪽으로 특별한 능력이 발달된 사람이 있다면 an adept negotiator라고 표현할 수 있다.

두 번째 단어 adroit는 불어 a droit 에서 온 단어인데 a 는 방향을 나타내고 droit는 불어에서 오른손이다. 양손 중에 일반적으로 오른손잡이가 많아서 adroit를 능수능란하다는 의미로 사용한다. 손기술뿐만 아니라 사람의 마음을 움직이는 능력도 능력이 노련하다는 뜻도 있고 artful 과 마찬가지로 교활하다는 의미로도 사용된다. He is adroit at tax evasion. 탈세를 밥먹듯이 한다. 다음 동의어 crafty는 자신의 목적을 달성하기 위해 계략을 쓰는 경우에 이 단어를 사용한다.

proficient의 어원을 보면 접두어 pro는 어떤 사람 또는 어떤 것을 지지한다는 의미이다. ficient는 라틴어 facere에서 왔고 무엇을 만들거나 한다는 의미를 갖고 있다. 따라서 proficient라는 것은 글자그대로 무엇을 하거나 사용하는 능력이 뛰어나다는 의미이다. There is only one way to be proficient at anything-practice. Practice makes perfect. 무엇을 하든 능숙해질려면 한 가지밖에 없다. 연습만이 완벽해지는 길이다, Artful의 반의어로는 unskillful, awkward, clumsy, ingenuous, naive등이 있다.

awkward는 뭔가 어색하고 불편을 느끼게 하는 동작이나 행동 같은 것을 말한다. He was awkward at using chopsticks. 어떤 사람이 젓가락을 사용하는 모습이 서툴고 불편해보였다. clumsy는 기술이나 솜씨가 서툴다는 의미로 가장 자주 사용하는 단어중 하나다. He made a clumsy attempt at comforting us. 그는 우리를 위로를 한다고 하는데 뭔가 어색하고 서툴다. ingenuous는 교활함의 정반대 개념이다. 솔직하고 순진하고 천진하다는 뜻을 가지고 있다. How could a grown man be so ingenuous? 어른치고 그 사람처럼 순수한 사람 보지 못했어.

<송오현 dyb교육 대표, 고려대 졸, 『송오현의 만점 영어 에세이』 저자>송오현>