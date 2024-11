여름방학을 맞이하여 학생과 학부모들의 방학특강에 대한 관심이 높아진 가운데 용인 종로M스쿨의 'All in One'특강이 화제가 되고 있다. All in One 특강이란 자기 주도 학습 플랜을 통해 스스로 공부하는 공부 습관을 배양하고 수업과 TEST를 분리하여 당일 학습량을 확실하게 체크한다. 또, 기숙학원 최초로 학년에 상관없이 스스로 학생 본인의 실력에 맞는 수준별 선택특강을 받을수 있으며, 종강이후에도 인터넷 강의를 통해 관리를 받을 수 있다고 관계자들은 전한다.

용인 종로M스쿨 여름방학특강은 현재 접수중이며, 수업은 7월20일부터 8월15일까지 진행한다. 자세한 사항은 031-322-7384나 홈페이지 http://jrms.co.kr에서 확인 할 수 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관의 정보성 보도 제공자료입니다.> 이>