팝의 황제 마이클잭슨 사망 3주기를 맞아 부산에서 시민 등 500여 명이 한 곳에 모여 대규모 플래시몹을 펼쳤다. 16일 오후 부산 신세계센텀시티 야외분수광장에서 전문 안무가와 부산대 동아리, 부산지역 고교 및 대학생, 신세계에서 근무하는 임직원 등 500여 명이 'Beat It', 'They Don`t Care about us', 'Heal the World' 등 주옥같은 마이클 잭슨의 음악에 맞춰 신나게 춤을 추고 있다. 이번 행사를 기획한 신세계센텀시티는 이날 플래시몹 참가자 1인당 1000원의 후원기금을 마련해 굿네이버스에 기부할 예정이다. [사진=뉴시스]