라이즈·데이식스 3월 3주차 벅스 페이버릿 투표 1위 [Favorite]

중앙일보가 벅스와 함께 만든 K-POP 투표 서비스 ‘벅스 페이버릿(Favorite)'에서 진행한 3월 3주차 투표 결과가 나왔다.

3월 3주차 위클리 차트 투표 1위의 주인공은 라이즈

2024년 3월 셋째 주 위클리 차트 투표 1위는 라이즈(RIIZE)가 차지했다. 한주에 가장 사랑받은 아티스트를 뽑는 위클리 차트는 팬 투표 80%와 스트리밍 데이터 20%로 선정한다. 라이즈는 팬 투표 1225표와 스트리밍 부분 1%로 총 32.4%의 지지를 받아 1위로 선정됐다.

2위는 583표와 스트리밍 부분 3.7%로 총 18.6%의 지지를 받은 아이유(IU)가 차지했다. 라이즈와 아이유의 1·2위 축전은 오는 3월 30일부터 4월 5일까지 삼성동 파르나스 미디어 타워(잠실 방면)에서 확인할 수 있다.

3위는 305표와 스트리밍 4.5%로 총 12.3%의 지지를 확보한 데이식스(DAY6)가 선정되었다.

데이식스, 3월 3주차 ‘컴백 아티스트’ 투표 1위

컴백 아티스트를 위한 투표에서 데이식스(DAY6)가 1위에 선정되었다. 컴백 활동 중 가장 사랑받은 아티스트를 뽑는 컴백투표는 팬 투표 80%와 스트리밍 데이터 20%를 반영해서 선정한다. 데이식스는 팬 투표 3989표와 스트리밍 부분 10.3%로 총 41.9%의 지지를 받아 1위로 선정됐다. 데이식스는 지난 18일 새 미니 앨범 'Fourever'와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 발매했다.

2위는 3222표와 스트리밍 부분 1.4%로 총 26.9%의 지지를 받은 엔믹스(NMIXX)가 선정되었다. 데이식스의 1위 축전과 엔믹스의 2위 축전은 오는 3월 30일부터 4월 12일까지 삼성동 코엑스 미디어 타워(대치 방면)에서 확인할 수 있다.

3위는 433표와 스트리밍 3.2%로 총 6.6%의 지지를 받은 투어스(TWS)가 차지했다.