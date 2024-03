디지털서울문화예술대학교 실용음악학과, 연합콘서트 참여

디지털서울문화예술대학교(총장 이종찬, 이하 서울문화예술대) 실용음악학과(학과장 이경남)가 지난 16일 아이빅미디어가 주최하고 아이빅아트센터가 주관한 실용음악과 연합콘서트에 참여했다고 밝혔다.

이날 콘서트는 대전 서구에 위치한 아이빅아트센터에서 개최되었으며 서울문화예술대, 목원대, 배재대가 함께 참여했다. 서울문화예술대 실용음악학과 재⦁졸업생들은 ▲ Ain't No Mountain ▲ 장미빛 인생 ▲ I Love You ▲ 노래만 불렀지 ▲ Easy On Me ▲ You Are The Reason ▲ Saturday 등 국내외 유명곡들로 공연해 관객들의 호응을 자아냈다.

콘서트가 열린 아이빅아트센터는 믹싱, 레코딩 스튜디오를 겸한 미디어 콘텐츠 제작에 특화된 복합 문화 공간이며, 스튜디오는 100평 건물 내 호리존으로 음향장비와 조명장비가 기본적으로 설치되어 있으며 유튜브 송출, CF, 연극, 뮤지컬, 방송 프로그램, 뮤직비디오 등 여러 분야에서 이용이 가능하다.

서울문화예술대 실용음악학과 재학생들은 자작곡을 담은 앨범을 매년 발매할 만큼 뛰어난 실력을 자랑하고 있다. ‘보컬', ’K-POP’, '기악(건반, 베이스, 드럼, 기타, 퍼커션, 관현악)', '싱어송라이터’, ‘작곡’, ‘MPNH(뮤직프로듀서&힙합)’, ‘뮤직테크놀로지‘, ’MPNE(뮤직프로듀서&엔지니어링), ‘작사/뮤직비즈니스’ 등 다양한 세부 전공을 운영하고 있다. 또한 개인 실습실, 미디(MIDI)실, 클래스피아노실, 시창청음 및 화성학 강의실, 합주실, 녹음실 등 수준 높은 실습실도 갖추고 있다.

한편 서울문화예술대는 2024학년도 2학기 신⦁편입생 모집을 오는 6월 1일(토)부터 진행 예정이다. 입학생 전원 장학금을 지급하며, 자세한 내용은 입학지원센터에서 확인 가능하다. 입학 관련 상담은 대표전화 또는 실시간 상담으로 문의하면 된다.