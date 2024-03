광운대 김형국 교수(전자융합공학과) 연구팀, KJCCS 2024 국제 학술대회에서 Best Paper Award 수상

광운대학교 전자융합공학과 김형국 교수 연구실의 백승엽 학생, 정동기 학생이 지난 2024년 1월 29일부터 3일간 일본 벳푸 카메노이 호텔에서 개최한 ‘10th Anniversary Korea-Japan Joint Workshop on Complex Communication Sciences (KJCCS 2024)’ 국제 학술대회에서 우수한 논문을 게재하고 발표한 연구자에게 수여하는 ‘Best Paper Award’를 수상했다.

논문 제목은 ‘Haptic Texture Recognition System Based on Characteristics of Object Surface Material Using Convolutional Recurrent Neural Network’로 물체로부터 발생한 햅틱 진동을 스타일러스 펜을 이용하여 수집한 데이터베이스를 합성곱 순환 신경망(CRNN, Convolution Recurrent Neural Network) 기반 특징 추출기에 적용하여 지역적인 특징과 전역적인 특징을 추출하고 50개의 재료 중 어떤 재료의 물체인지 인식하여 출력하는 방법을 제안했다.

기존 딥러닝 방식에 활용된 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network)과 시계열 데이터 처리에 우수한 성능을 보이는 양방향 게이트 순환 유닛(BGRU, Bidirectional Gated Recurrent Unit)을 결합하여 보다 향상된 결과를 획득했다.

향후에는 이를 뇌파 신호와 결합하여 인간감정과의 상관관계를 분석함으로써, 인간중심 인공지능 시스템 연구에 기여할 것으로 기대된다.