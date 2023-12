광운대학교 교원 외부기관 취임 인사 동향

광운대학교 김성길 교수(교육대학원)가 한국성인교육학회 제14대 학회장으로 취임했다. 한국성인교육학회(The Adult and Continuing Education of Korea)는 1997년 10월 성인교육학을 공부하는 학자들과 성인교육 활동가들의 공부하는 모임으로 창립되었으며, 한국 성인교육학의 학문적 체계를 세우기 위해 한국연구재단 등재학술지 〈Andragogy Today: The Interdisciplinary Journal of Adult and Continuing Education〉 발간을 통해 성인교육 패러다임 연구 및 성인교육 현장에의 이론 적용과 실천 사례를 공유함으로써 한국 성인교육의 위상 적립과 학문사랑 인간사랑의 공락체(共樂體)를 추구하고 있다.

김성길 교수는 국가평생교육진흥원 학점은행제 심사 및 평가위원, 한국미래교육학회 편집위원장, 한국배움학회 편집위원 등으로 활동하였으며, 현재 본교 교육대학원장과 2024년 신설 예정인 참빛인재대학 설립추진위원회 위원장을 역임하고 있다.

광운대학교 신현철 교수(반도체시스템공학부/전자융합공학과)가 12월 1일 개최된 반도체공학회 정기총회에서 수석부회장에 당선되었다. 수석부회장의 임기는 2024년 시작되며, 2025년에는 반도체공학회 회장에 취임하게 된다.

신교수는 KAIST에서 공학박사 학위를 취득하였으며, 미국 UCLA 박사후연구원, 삼성전자(주)와 미국 퀄컴의 통신용 반도체 집적회로 설계 부문의 선임연구원을 역임하였다. 2003년부터 광운대학교 교수로 재직 중이며, 현재 전자정보공과대학 학장을 맡고 있다. 신교수는 반도체 관련 주요 국제 학술대회인 IEEE ISSCC, IEEE VLSI Circuit Symposium의 프로그램 위원으로 활동한 바 있으며, 시스템반도체설계 국제학술대회 ISOCC의 프로그램위원장 및 학술대회장을 역임한 바 있다.

신현철 교수는 “학술사업, 대외협력, 조직강화, 지속성장을 목표로 대한민국 반도체 분야 대표학회인 반도체공학회의 수석부회장으로서 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.