국제적 학습 혁신의 축제 EDUCON 2024, 코엑스서 개최

디지털 대전환 시대에 변화하는 교육 환경을 분석하고 미래교육의 혁신을 제안하는 ‘제7회 국제 교육 콘퍼런스 (The 7th World Education Conference, 이하 EDUCON 2024)’ 가 2024년 1월 17일(수)부터 18일(목)까지 양일간 서울 삼성동 코엑스(COEX) A홀 전시장 내 에듀콘(EDUCON) 아레나(ARENA)에서 개최된다.

국제 교육 콘퍼런스는 LEGO® Education(레고 에듀케이션)이 협찬하는 아시아 대표 교육 콘퍼런스로2017년 첫 개최 이후 전 세계의 교육 업계 리더들이 한곳에 모여 변화하는 글로벌 교육 동향을 분석하고 논의하는 지식 공유의 장으로 자리매김했다.

올해 7주년을 맞이하는 국제 교육 콘퍼런스는 “AI 빅뱅, 미래 교육의 태동 (AI Big Bang, A New Birth of Education)”이라는 주제로 교육 분야의 저명한 글로벌 리더들이 전 세계 교육시장의 디지털 전환 현황을 분석하고 에듀테크를 활용한 올바른 미래교육에 대한 방향성을 제시한다.

행사는 DAY1의 플레너리 세션과 DAY 2의 테크니컬 세션으로 나누어진다. 첫 날인 17일 ‘플레너리 세션’은 오전 11시부터 진행되며 세계 각국의 교육 관련 전문가들이 ‘디지털 대전환 시대, 교육혁신 생태계 조성’을 주제로 전세계적인 디지털 대전환의 흐름 속 올바른 미래교육의 방향성에 관한 통찰을 공유한다.

플레너리 세션에는 ▲테이요 콜요넨(Teijo Koljonen) The Finnish National Agency for Education 수석 고문 ▲매튜 해리슨(Mattew Harrison) Melbourne Graduate School of Education의 Senior Lecturer ▲미카엘 클렘(Michael Klemm) Singapore Education Network의 Founder&Managing Director ▲제이어드 여(Jared Yeo) The Global Citizen Education Group의 CEO & Co-founder등이 연사로 참석해 미래교육의 방향성을 제시한다. 이 밖에도 클라썸(CLASSUM)의 이채린 대표, Elice Group Inc.의 김수인 연구원, 재단법인 넥스트챌린지(Next Challenge Foundation)의 최진교 이사, Hanwha System황의종Metaverse Manager 등이 디지털 전환시대 교육 혁신에 대해 다룰 예정이다.

둘째 날인 테크니컬 세션은 오전 10시 30분부터 오후 5시 30분까지 진행되며 '전 세계 에듀테크 활용 교육의 현장 사례'를 주제로 기술의 발전과 함께 변화하는 교육 환경에 대한 인사이트를 제시한다. 오전 세션은 ▲전제민 Google for Education의 Head of Government Engagement가 연사로 나서 'Google과 함께하는 교육에서의 AI'라는 주제로 강연을 펼친다. 또한 ▲LEGO® Education의 부사장인 톰 홀(Tom Hall)과 Director, Product Innovation Partner 루시 오슬리(Ruthie Ousley)가 'Reimagining Learning to keep pace with the evolving landscape of education'의 주제로, ▲여원동 NHN에듀㈜ 대표이사가 '메타버스 기반 학습경험 플랫폼, 원더버스의 탄생 배경과 향후 계획'을 주제로 에듀테크와 학습 환경에 대한 의견을 공유한다.

오후 세션은 ▲Microsoft 래리 넬슨(Larry Nelson) Asia Regional Business Leader의 'Microsoft Reimagine Education with AI'을 주제로 한 강연을 시작으로 ▲ I Hate Flying Bugs 박찬용 대표이사 ▲앤디 리(Andy Lee) Innovation First International (Hong Kong) LTD / VEX Robotics의 President ▲노원석 (주)레코스 대표 ▲김태형 AWS 소속 Education Account Executive가 차례로 에듀테크의 교육 현장 적용에 따라 재구성되는 교육 환경에 관한 사례와 인사이트를 제시할 예정이다.

제7회 국제 교육 콘퍼런스는 공식 홈페이지 및 온오프믹스 홈페이지를 통해 사전 등록할 수 있으며, 교직원 및 학생에게는 추가 할인 혜택도 제공한다. 이와 함께 참가자에게는 아시아 최대 교육∙에듀테크 전문 종합 박람회인 제21회 대한민국 교육박람회 출입증, 콘퍼런스 프로그램 북, 공식 다이어리, 경품 응모권 등 특별 혜택을 제공한다. 300명 선착순으로 등록 가능하며, 2024년 1월 15일(월)까지 사전등록을 진행한다.

