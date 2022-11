세종대 융합예술대학원, 2022년 제1회 피아노 페다고지 학술 세미나 진행

세종대학교(총장 배덕효) 융합예술대학원 음악학과는 지난달 29일 ’2022년 제1회 세종대학교 융합예술대학원 피아노 페다고지 학술 세미나’를 학생회관 대공연장에서 개최했다.

‘페다고지 세미나’는 어린이를 가르치는 기술에 대해 학술 정보를 나누는 자리로, 이번 행사에는 피아노 교수학습법에 관심이 많은 현직 교사 및 융합예술대학원 음악학과 학생들이 참석했다.

행사는 황문희 교수의 융합예술대학원 음악학과의 석사학위 및 연주 디플로마 과정 소개로 시작됐다. 이어서 진행된 ‘피아노 콩쿠르 대상 입상을 위한 숨은 1cm 찾기’ 특강에서 박태희 교수는 피아노 교육자들이 학습자의 재능과 소질을 어떻게 이끌어 개발할지에 대해 설명했다. 박교수는 오랜 기간 노하우를 바탕으로 콩쿠르의 다양한 레퍼토리의 소개, 실전 연주 실습을 구체적으로 지도하는 법, 무대공포증이 심한 학생의 교육법 등을 전했다.

마지막으로 김이희 대학원생의 Sonata No.2 in G# minor, Op.19, 이세나 대학원생의 Sonata No.1 in F Minor, Op.1, 윤열매, 박다원 대학원생의 Sacramouche Suite for Two Pianos 연주가 진행됐다.

세종대 김세훈 융합예술대학원장은 “주말 아침부터 많은 관심을 가지고 참석해주셔서 감사하다. 융합예술대학원과 교수학습법에 대해 지대한 관심을 가지고 오신 분들이 많은 것을 얻어 가셨기를 바란다. 항상 열려있는 융합예술대학원을 만들기 위해 앞으로 이런 자리를 많이 마련하겠다”라고 말했다.