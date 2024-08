[ 2021히트브랜드대상 1위 ] 제조업·유통 분야 수상 기업은?

제이와이네트워크가 주최하는 '2021 히트 브랜드 대상 1위' 제조업·유통 분야 수상 기업들을 소개한다. 우수한 품질의 상품을 개발·제조하여 소비자의 품으로 안겨 준 다양한 브랜드들이 선정되었다.

헬렌 오브 트로이, 중앙일보가 선정한 2021 히트브랜드 대상 수상

세계적인 소비재 기업 헬렌 오브 트로이(Helen of Troy)가 중앙일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 2021년 히트브랜드 대상 1위를 수상했다.

헬렌 오브 트로이는 자사가 판매를 담당하고 있는 헬스케어 브랜드 브라운의 경쟁력을 인정받아 이번 상을 수상하게 됐다. 브라운은 미국 소아과전문의가 추천하는 체온계 브랜드 1위, 아시아 6개국(호주, 홍콩, 한국, 싱가포르, 대만, 중국) 엄마가 뽑은 1위 브랜드로도 선정되며 신뢰도를 인정받은 바 있다.

지난해에는 자사 대표 귀적외선체온계 IRT6520과 피부적외선체온계 BNT400을 기반으로 육아맘을 응원하는 ‘땡큐맘’ 캠페인과, 정확한 체온측정의 중요성을 알리는 ‘The Moment That Matters’ 캠페인을 진행하며 엄마들로부터 큰 호응을 얻었다. 여기에 전동식 콧물흡인기 BNA100을 새로 출시하며 제품 라인업 강화를 통한 소비자 만족도 향상에도 나섰다.

업체 관계자는 “1위를 수상하게 되어 매우 기쁘다.”라며, “앞으로도 헬스케어 시장을 선도하는 브랜드로서 믿을 수 있는 제품으로 소비자들의 건강한 생활을 돕겠다.”고 전했다.

한편, 브라운의 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

㈜세인홈시스 싱크리더 음식물처리기 부문 2021년 히트브랜드 대상 수상

㈜세인홈시스의 싱크리더가 중앙일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 2021년 히트브랜드 대상 음식물처리기 부문에서 1위를 수상했다.

15년간 음식물처리기만을 연구 · 개발해온 ㈜세인홈시스의 브랜드 싱크리더는 과거 국제발명특허대전에서 금상을 수상할 만큼 우수한 기술력과 전문성을 토대로 음식물처리기 시장에서 입지를 다졌다. 또한, 한샘, 쿠쿠홈시스와 LG헬로비전과 같은 굴지의 기업과 ODM 파트너쉽을 체결해 국내에서도 그 기술력을 인정 받았다.

㈜세인홈시스의 김해범 회장은 “싱크리더에는 고객중심, 가치창조, 미래창조라는 경영이념이 담겨있다.”라며, “이러한 경영이념을 바탕으로 각 가정에 음식물처리기 싱크리더가 보급되기를 희망하며 앞으로 제품 기술력 향상과 고객서비스 만족도 극대화를 위해 더욱 더 노력하겠다”고 전했다.

한편, 싱크리더에 대한 자세한 내용은 공식홈페이지에서 확인할 수 있다.

스킨케어 브랜드 ‘피부미’ 히트브랜드 대상 1위 수상

주식회사씨앤에이치 ‘피부미’가 2021년 히트브랜드 대상 1위를 수상했다. 그동안 피부미는 ‘아름다운 피부로 자신감을 찾으세요 Find your confidence with your beautiful skin ’라는 슬로건을 바탕으로 다양한 스킨케어 제품을 출시하여 많은 소비자들의 이목을 집중시켰다.

특히 ‘센텔루션 시카 크림’은 착한 성분과 착한 가격으로 피부 고민이 있는 소바자들에게 많은 사랑을 받고 있다. 해당 제품은 피부 진정과 주름 · 미백 2중 기능성 화장품으로 해당 제품은 1만원 대 중반의 비교적 저렴한 가격으로 10대 청소년 대부분이 알고 있을 만큼 흥행에 성공했다.

‘피부미’는 피부진정케어 센텔루션 라인, 저자극 수분 보습케어 베시노 라인, 고농축 영양탄력케어 골드베릴 라인 등 병풀추출물을 주요 성분으로 피부진정에 초점을 맞춰 스킨케어 제품을 선보였다. 맞춤형 피부 고민 솔루션을 제공하는 피부미는 청소년부터 중장년층에 이르기까지, 폭넓은 연령층에게 사랑받고 있다.피부미 대표이사는 “대상 수상에 감사 드린다. 앞으로도 피부미는 합리적인 가격은 물론 지속적인 관리를 통해 더 좋은 품질과 서비스로 발전해 나갈 것”이라며 “고객의 기대에 미칠 수 있도록 항상 최선을 다하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

피부미에 대한 보다 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

㈜BEM코리아, 2021 히트브랜드 의료기기 부문 대상 1위 수상

㈜BEM코리아는 제이와이네트워크가 주최하고 중앙일보가 후원하는 2021 히트 브랜드 의료기기 부문 대상 1위를 수상했다.

㈜BEM코리아는 한국 의료기기 법인회사로 특허청에 디자인과 상표 등록된 제품을 판매하고 있으며, 제주 화산송이를 활용한 팔찌와 목걸이 외 다수 제품을 생산하고 있다.

특히 화산송이 팔찌와 목걸이 제품 생산을 위해 엄격한 재료 선별과 장인 정신으로 6단계 공정 과정을 거치고, 탁월한 품질 개발을 거치고 있는 것으로 알려졌다. 또한 철저한 사후관리를 통해 소비자가 만족하는 믿음과 신뢰의 기업 정신을 실천하고 있다. 그 공로를 인정받아 2021년 히트 브랜드 대상 1위를 수상했다.

㈜BEM코리아 오유택 대표는 “앞으로도 의료기기 취급 업체로서 신뢰받기 위해 꾸준하게 노력하는 것은 물론 시대에 맞게 디자인 연구와 GMP 인증을 받아 생산하는 헬스케어 제품 연구 개발에 선도하도록 하겠다”라고 소감을 밝혔다.

글로벌 호스 제조 기업 ㈜세종플렉스 2021 히트브랜드 대상 1위 4년 연속 선정 기염

세종플렉스가 2021 히트브랜드 1위에 4년 연속 선정되었다.

중앙일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 2021 히트브랜드 대상 1위는 우수한 품질과 서비스를 통해 브랜드 가치를 인정받은 히트브랜드 기업을 선정하여 시상한다.

2021 히트 브랜드 대상 1위에 선정된 세종플렉스는 끊임없는 연구 개발과 최신 설비 투자 및 최적화된 생산관리, 경쟁력 있는 가격으로 표준화된 PVC 호스 제조 수출 전문 기업이다.

고압분무기호스, 고압에어호스, 파워에어호스, 인삼호스, 가든호스, 스프링호스, 트윈호스, 편사호스, 덕트호스, 배수호스, 송수호스, 수평호스, 그리트호스, 스프링클러호스, 나선호스 등 1,000여 종의 다양한 PVC 호스 생산 공장을 국내에 보유하고 있으며, 최근 내수 시장 판매 증대를 위해 PVC 호스 도소매 시장 및 다양한 산업 군에 공급하고 있다.

또한 700 BAR 초고압 호스 등 신제품 개발을 기점으로 고압호스제조 기술력을 혁신하고 있다. 국내를 넘어 해외에서도 협력관계가 지속되며 매출과 수출 물량이 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있다.

아울러 현재 미주, 아시아, 중동 및 오세아니아 등으로 제품을 수출하며 매출의 90% 이상을 수출로 달성하는 성과를 거뒀다.

업체 관계자는 “최근 4번째 신규 호스공장 증설을 바탕으로 고객의 신뢰를 최우선으로 하고 원칙과 기본에 충실하며 고품질의 PVC 호스 제품을 생산·공급해 왔기에 2021 히트브랜드에 선정될 수 있었다”라며, 올해 경영 비전을 살려 PVC 호스 분야의 글로벌 리더로서 여러 산업 군에 더욱 강화된 성능의 호스 제품을 공급하기 위하여 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

아토오겔, 2021 히트 브랜드 유아 화장품 부분 대상 1위 수상

아토오겔이 제이와이네트워크가 주최하고 중앙일보가 후원하는 2021 히트 브랜드 대상 1위를 수상했다.

아토오겔은 EWG 그린등급을 메인 성분으로 구성하여 안전성을 높이는 등 2019년부터 유아 화장품 부분 브랜드 대상 13관왕을 달성한 것으로 알려졌다. 아토오겔의 전 제품은 국내외 자료를 검토하여 엄선된 성분으로 제품을 제조하였다. 불필요한 성분을 최소화하는 노력을 통해 인공향료, 인공색소를 배제하였고 ph약산성, 무색 무향과 피부 자극 테스트를 거쳐 저 자극 판정을 받았다.

특히 코리아나화장품을 통한 엄격한 품질관리 시스템 제품의 안정성을 검증하고 제품 생산 및 전 생산단계를 오픈하였다. 이외에도 바스앤샴푸 논란 성분이었던 MIT/CMIT (가습기 살균제 성분) 무첨가 테스트를 진행하여 불검출 확정을 받았으며 전문 물류센터에서 출고하여 소독을 실시하는 등 고객의 안전을 위해 힘쓰고 있다.

아토오겔 김도형 대표는 “소중한 아이들의 피부에 닿는 화장품을 판매하고 있는 만큼 안전을 최우선으로 고려하고 있다. 하나의 제품이 나오기까지 국내외 논문 자료 검토는 물론 국내뿐 아닌 해외 금지 성분을 모두 확인하여 오랜 연구 기간과 수차례의 샘플링과 테스트를 거쳐 제품을 출시하고 있다. 앞으로도 '올바르지 않으면 만들지 않는다'라는 신념 아래 믿고 찾을 수 있는 브랜드가 되도록 노력하겠다”라고 수상 소감을 전했다.

제이케이제약㈜, ‘드림아이렌즈세정제’ 2021 히트 브랜드 콘택트렌즈 세정제 부분 대상 1위 수상

제이케이제약㈜이 제이와이네트워크가 주최하고 중앙일보가 후원하는 2021 히트 브랜드 대상 1위를 수상했다.

콘택트렌즈 세정제 관련 용품 중 각종 수입 리뉴, 옵티프리를 제치고 국내 판매 증대 즉 편의점, 할인점, 약국, 안경원 포괄적 시장 장악 함으로 제품 이미지 등 제품력 인정받아 국내 생산량 1위를 달성하기도 했다. 10여 년 이상 한길만 걸어온 콘택트렌즈 솔루션의 드림아이렌즈세정제만의 기술력 노하우로 5연속 콘택트렌즈 세척액 부분 브랜드 관련 대상을 수상했다.

제이케이제약은 최근 제3, 4, 5 공장을 순차적으로 완공하면서 의약품, 의약외품, 건강기능식품, 화장품 등을 생산하고 있으며 베트남, 사우디, 이란 외 40여 개국 해외 수출을 통해 우수한 성능을 인정받아 각종 수 많은 인증서를 보유하고있다.

제이케이제약㈜ 윤정현 대표는 “우선 저희 제품을 사용해 주신 소비자분들께 깊이 감사드린다. 저희가 받은 브랜드 대상을 5년 연속으로 수상하게 되어 매우 영광스럽게 생각하며, 많은 관심과 인정받는 기업이 되도록 최선을 다할 것”이라며 이어서 제이케이제약㈜은 소비자에게 인정받고, 선호하는 기업이 되자는 경영철학을 가지고 눈 관련 전문 기업으로 성장하기 위해 자사의 기술력과 노하우를 바탕으로 오랜 기간 준비하고 있다. 앞으로는 국내뿐만이 아니라, 나아가 해외에서도 꾸준한 관심을 받는 기업이 되도록 노력하겠다”라고 소감을 밝혔다.

스타일독앤켓 2021 히트브랜드 대상 수상

스타일독앤켓이 중앙일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 2021 히트브랜드 대상 1위를 수상했다.

스타일독앤캣은 올바른 반려동물 입양문화를 위해 24시간 펫케어 서비스, 양심적인 분양가 정찰제, 불법 농장 및 허위 분양〮사기 분양 근절 캠페인 참여 등을 통해 모범적인 펫브랜드를 선도하고 있다. 또한, 반려동물 입양 후에도 소비자들과의 꾸준한 소통을 통해 반려동물이 가족 구성원으로써 자리매김할 수 있도록 노력해왔다.

스타일독앤켓은 2013년도 부천 본점을 시작으로 2021년 현재 목동점, 용인점, 경기광주점, 분당점, 수원점, 천안점을 운영 중이며, 2015년부터 전 세계로 반려동물을 분양하는 안심업체로 알려져 있다.

업체 관계자는 “스타일독앤캣을 믿어주시고 같이 안정적인 반려동물 문화를 위해서 노력해 주신 모든 분들께 감사드린다.”라며, “향후에도 모범적인 반려동물 문화를 위해서 정직하고 올바르게 나아가는 펫브랜드가 되겠다.”라고 전했다.

한편, 스타일독앤캣에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

