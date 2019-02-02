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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 문화체육관광부 外

중앙선데이

입력

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621호 09면

◆문화체육관광부▶기획조정실장 오영우▶문화예술정책실장 김정배▶종무실장 이우성▶지역문화정책관 김진곤

◆산업통상자원부<임용>▶신통상질서전략실장 김승호<국장급 승진>▶장관정책보좌관 김완기▶코트라 외국인투자지원센터 파견 김종철

◆국토부<실장급 전보>▶중앙토지수용위원회 상임위원 김일환<국장급 전보>▶종합교통정책관 김상도<국장급 승진>▶교육파견 김정희

◆법제처<과장급 전보>▶법제조정법제관 조정필

◆인사혁신처<과장급 전보>▶국가공무원인재개발원 교육지원과장 여윤덕

◆방위사업청<과장급 전보>▶공직감사담당관 윤여철

◆서강대▶대외부총장 서리 김경환▶대학원장·교학부총장 김균▶국제인문학부학장·교육대학원장 류동춘▶자연과학부학장 이정국▶공학부학장 전도영▶경영학부학장·경영전문대학원장 전성률▶법학전문대학원장 김상수▶정보통신대학원장 최명환▶전인교육원장 우재명▶교목처장 김치헌▶기획처장 이종진▶국제처장 안명희▶정보통신원장 김주호▶도서관장 이인석▶비서실장 김도현

◆한국외대▶서울캠퍼스 재무·대외부총장 김학태▶〃도서관장 표상용▶〃교무처장 나민구▶〃행정지원처장 곽선주▶〃대외협력처장 이재원▶〃연구산학협력단장 박영철▶〃사업지원처장 박중찬▶〃학교법인 동원육영회 법인사무처장 장지호▶〃홍보실장 나송주▶〃중국어대학장 김태성▶〃일본어대학장 이상훈▶〃상경대학장 정인석▶〃경영대학장·경영대학원장 권석균▶〃사범대학장 김태영▶교육대학원장 이준▶〃통번역대학원장 한원덕▶〃국제지역대학원장 김원호▶글로벌캠퍼스 인문대학장 박치완▶〃자연과학대학장 장태용

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