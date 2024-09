깜짝 산타 버락 오바마 전 대통령…어린이 환자 위로

크리스마스를 앞두고 버락 오바마 전 미국 대통령이 산타 모자를 쓰고 어린이 환자들을 위로했다.

빨간 선물 보따리를 든 오바마 전 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴DC 국립아동병원을 깜짝 방문해 직접 병실을 돌아다니며 아픈 어린이들에게 선물을 나눠주었다.

워싱턴포스트는 오바마 전 대통령이 의료진에게도 감사 인사를 전하며 즉석에서 소식을 듣고 모인 어린이 환자 가족과 의료진 앞에서 크리스마스 캐럴 'We Wish You a Merry Christmas'를 불렀다고 전했다.

대외적으로 공개하지 않고 비밀리에 90분간 병원을 방문한 오바마 전 대통령은 "멋진 아이들과 그들의 가족들과 이야기를 나눴다"고 소감을 밝혔다. 병원 관계자는 "누구도 병원에 입원하고 싶지 않은 시기에 오바마 전 대통령의 따뜻함이 아이들과 보호자에게 큰 힘이 되었다"고 감사의 뜻을 표했다. 강정현 기자