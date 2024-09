중앙SUNDAY 11.10 문화 차트

(10월 31일~11월 7일 집계)

베스트셀러 자료=교보문고

순위 책명/ 작가·출판사

01 트렌드 코리아 2019/ 김난도 미래의창

02 돌이킬 수 없는···/ 야쿠마루 가쿠 북플라자

03 골든아워. 1/ 이국종 흐름출판

04 12가지 인생의···/ 조던 B. 피터슨 메이븐

05 죽고 싶지만 떡볶이는···/ 백세희 흔

06 나는 나로 살기로 했다···/ 김수현 마음의숲

07 모든 순간이 너···/ 하태완 위즈덤하우스

08 곰돌이 푸, 행복한 일은···/ 알에이치코리아

09 초격차/ 권오현 쌤앤파커스

10 언어의 온도(100만부···/ 이기주 말글터

영화 예매 자료=영화진흥위원회

순위 영화명/ 주연

01 보헤미안 랩소디/ 조셉 마젤로

02 완벽한 타인/ 유해진 조진웅

03 신비한 동물들과···/ 에디 레드메인

04 번 더 스테이지: 더 무비/ 김남준 김석진

05 해리포터와 마법사···/ 다니엘 래드클리프

06 성난 황소/ 마동석 송지효 김성오

07 동네사람들/ 마동석 김새론 이상엽

08 여곡성/ 서영희 손나은 이태리

09 바울/ 제임스 폴크너

10 스타 이즈 본/ 브래들리 쿠퍼

공연 예매 자료=인터파크

순위 공연명/ 출연

01 태양의 서커스 쿠자

02 마틸다/ 김우형 최재림 최정원

03 지킬앤하이드/ 조승우 홍광호

04 팬텀/ 임태경 정성화 카이

05 광화문연가/ 안재욱 김호영 이석훈

06 랭보/ 박영수 정동화 손승원

07 미스터쇼/ 문용현 손웅 최용진

08 엘리자벳/ 옥주현 신영숙 박형식

09 빨래/ 조상웅 김여진 진태화

10 배니싱/ 김종구 이주광 주민진

클래식 음반 자료=풍월당

순위 음반명/ 음반사

01 블롬슈테트-베토벤 교향곡···/ Accen.

02 지메르만-베토벤 피아노 협주곡···/ DG

03 쿠렌치스-말러 교향곡 6번···/ Sony

04 마타치치-베토벤 교향곡 3번 외···/ Supra.

05 타로-베토벤 피아노 소나타···/ Erato

06 그뤼미오-바로크 바이올린···/ Eloquence

07 쉬프-베토벤 피아노 소나타···/ ECM

08 트리포노프-라흐마니노프 피협 2,4···/ Univ.

09 안스네스-쇼팽 발라드 & 녹턴···/ Sony

10 아르헤리치-더 컬렉션 Vol.1···/ DG

(11월 6일 집계)

가요 음원 자료=멜론

순위 노래/ 가수

01 Ball Pool/ 폴 리노

02 Yes or Yes/ 트와이스

03 너를 만나/ 폴킴

04 가을 타나 봐/ 바이브

05 고백/ 양다일

06 하루도 그대를 사랑하지 않은···/ 임창정

07 Tempo/ 엑소

08 굿 데이/ 루피 등

09 모든 날, 모든 순간/ 폴킴

10 멋지게 인사하는 법/ 자이언티