삼성전자가 갤럭시 스마트폰 출시 10주년을 기념해 세계 스마트폰 시장의 최대 화두인 폴더블 스마트폰을 전격 공개했다. 폴더블(foldable) 스마트폰은 말 그대로 접었다 펼 수 있는 스마트폰이다.

삼성전자는 7일(현지시간) 미국 샌프란시스코 모스콘 센터에서 '미래를 만나는 곳(Where Now Meets Next)'이라는 주제로 삼성 개발자 콘퍼런스(SDC)를 열었다. 폴더블 스마트폰은 접었을 때는 스마트폰 크기였지만, 펼치면 7.3인치의 태블릿 크기가 된다. 삼성전자 미국법인 저스틴 데니슨 상무는 이날 직접 연단에 올라 상의 안쪽 주머니에서 접혀져 있던 폴더블 디스플레이를 꺼내 펴 보였다. 디스플레이는 안으로 접히는 인폴딩 방식이다. 데니슨 상무는 “인피니티 플렉스 디스플레이를 개발하기 위해 커버 글라스를 대신할 새로운 소재, 수십 만번 접었다 펼쳐도 견디는 새로운 형태의 접착제를 개발했다”며 “접었을 때도 슬림한 두께를 유지하기 위해 AMOLED(아몰레드) 디스플레이 자체의 두께도 획기적으로 줄였다”고 설명했다.

삼성전자는 이날 폴더블폰 시제품 대신 디스플레이만을 공개했다. '인피니티 플렉스 디스플레이'는 작은 화면에서 사용하던 응용소프트웨어(애플리케이션)가 스마트폰을 펼치면 나오는 큰 화면으로 자연스럽게 이어진다. 인터넷 브라우징·메시징·멀티미디어 기능을 동시에 사용할 수 있다. 삼성전자는 폴더블 폰의 성능을 극대화 하기 위해 구글과 협력하는 한편, 개발자들이 폴더블폰용 앱을 조기에 개발할 수 있도록 테스트 도구를 제공할 계획이라고 밝혔다.

삼성전자는 이날 폴더블폰에 사용할 사용자 환경(UI) 'One UI'도 함께 공개했다. One UI는 화면 몰입을 방해하는 요소를 최소화해 직관적인 사용에 중점을 둔 게 특징이다. 아이콘 디자인이 간결해졌고, 단순한 화면 배치로 한 손 조작이 편하게 설계됐다. 삼성전자는 내년 1월 정식 서비스에 앞서 이달 중 한국과 미국 등에서 갤럭시S9과 S9플러스, 갤럭시노트9 업그레이드를 통해 안드로이드9.0 파이(Pie) 베타 서비스와 함께 One UI를 공개할 예정이다.

