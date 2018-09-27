[인사] 행정안전부 外

◆행정안전부<고위공무원 승진>▶국립과학수사연구원 서울과학수사연구소장 이봉우▶광주광역시 기획조정실장 김광휘▶행정서비스통합추진단장 정선용<과장급 전보>▶조사담당관 장동욱▶운영지원과장 노경달▶공공서비스혁신과장 이희열▶민원제도혁신과장 김성규▶주민과장 정두석▶사회통합지원과장 박천수▶자치분권지원과장 한치흠▶선거의회과장 안경원▶지역균형발전과장 박형배▶상황담당관 박현웅▶안전제도과장 이형석▶기후재난대응과장 홍성호▶재난구호과장 김범석▶재난자원관리과장 최정례▶산업교통재난대응과장 정한율▶수습지원과장 김재흠▶민방위과장 김창호▶지방자치인재개발원 교육총괄과장 서권열▶정부청사관리본부 방호안전과장 송준호▶서울청사관리소 시설과장 임왕주▶광주청사관리소장 권오창▶이북5도 사무국장 안정태
◆산업통상자원부▶장관실 비서관 김완기
◆인사혁신처<실장급 전보>▶차장 정만석
◆세종시교육청<4급 전보>▶교육복지과장 정영권▶세종시의회 수석전문위원 김진화<5급 전입>▶교육복지과 길상규
◆우정사업본부▶우정사업본부 보험사업단 보험대체투자과장 김동주
◆한국해운조합▶전략기획실장 장영태▶감사실장 김봉기▶경영관리실장 배후상▶정책지원실장 김주화▶정보화지원실장 장재영▶공제사업실장 최종진▶공제업무실장 조성윤▶부산지부장 김창진▶인천지부장 방석원▶목포지부장 박혁▶여수지부장 김근표▶제주지부장 정상호▶완도지부장 윤희훈▶울산지부장 손영수▶서해지부장 김영집▶경남지부장 송하균▶포항지부장 이경호
◆충남대학교<전보>▶교무과장 정성훈
◆KBS▶보도본부 통합뉴스룸[국제] 미주지국장 김웅규▶〃유럽지국장 양민효