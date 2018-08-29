[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶장애인정책국장 김현준
◆행정중심복합도시건설청<4급 승진>▶공공건축추진단 공공시설건축과 양옥배
◆부산광역시▶부산진구 부구청장 송삼종▶해양농수산국장 배병철▶좋은기업유치과장 이수봉
◆세종특별자치시<5급 전보·전입>▶기획조정실 규제개혁법무담당관실 최근용▶〃미래전략담당관실 고인석 임두열▶시민안전국 민원과 김선각 ▶자치분권문화국 문화체육과 방성현▶〃관광문화재과 김병호▶보건복지국 복지정책과 주성만▶〃보건정책과 여상구▶〃노인장애인과 신문호 김봉찬▶경제산업국 일자리정책과 이진승▶〃로컬푸드과 김홍영▶〃농업축산과 이종윤 이기풍▶건설교통국 도시정책과 이재수▶〃교통과 김정섭▶〃건축과 권봉기 성시근▶환경녹지국 상하수도과 황선득▶의회사무처 홍정희▶조치원읍 복지행정과장 김기생▶연동면장 임헌군▶금남면장 양현권▶전동면장 전만익▶소정면장 염기택<5급 승진>▶기획조정실 규제개혁법무담당관실 김수현▶〃세정담당관실 김관유 전혜정▶기획조정실 정보통계담당관실 양준호 이재력▶자치분권문화국 교육지원과 이상주▶건설교통국 도시정책과 함재욱▶〃주택과 최성만▶〃도로과 길용진▶환경녹지국 환경정책과 이윤경▶〃산림공원과 이용우▶감사위원회 구진홍▶보건소 보건행정과장 이미정▶〃건강증진과장 김미지▶농업기술센터 기술보급과장 안봉헌<5급 승진요원>▶기획조정실 정보통계담당관실 이경선▶시민안전국 안전정책과 임한수▶〃치수방재과 송진영▶〃토지정보과 천화상▶자치분권문화국 자치분권과 김진희▶〃참여공동체과 최윤정▶보건복지국 복지정책과 김은주▶경제산업국 로컬푸드과 임종억 김건제▶건설교통국 주택과 양선목▶〃도로과 김영수▶〃교통과 전경호▶환경녹지국 상하수도과 안재형▶〃산림공원과 박광래
◆한국예탁결제원<본부장 보임>▶IT본부장 김인주▶투자지원본부장 배혁찬<부장 승진>▶혁신창업지원단장 김재웅▶광주지원장 김정민▶인적자원개발부장 김홍진▶IT전략부장 김상곤<부장 전보>▶리스크관리부장 김용신▶연구개발부장 강승철▶청산결제부장 류상요▶재무회계부장 권주화<팀장 승진>▶일자리창출추진단 선임조사역 장준우▶증권정보부 정보관리1팀장 최용준▶글로벌서비스부 글로벌기획팀장 이준우▶재무회계부 자금운용팀장 조한병▶IT전략부 IT기획팀장 원유신<팀장 전보>▶증권예탁부 예탁총괄팀장 박선혜▶청산결제부 청산결제기획팀장 이기운▶부산업무부 지원총괄팀장 이용준▶증권등록부 증권등록팀장 김학준▶증권정보부 정보기획팀장 김신욱▶해외사업부 해외사업팀장 고흥석▶증권파이낸싱부 복합금융상품팀장 윤영근▶인적자원개발부 인사팀장 배종혁▶〃선임비서역 권의진
◆가천대학교▶기획부처장 손상준▶교무부처장 박경수▶가천공익법률지원센터장 이건호