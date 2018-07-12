[인사] 관세청 外

◆관세청▶인천공항 국제우편세관장 황승호▶서울세관 통관국장 박계하
◆경남 거제시<4급 승진>▶세무과 신삼남<5급 승진>▶교육체육과 정창욱▶교통행정과 추완석▶의회 사무국 옥치덕▶주민생활과 서미경▶보건과 송정희
◆과천시▶도시정책과장 김유경▶건축과장 지순범▶환경사업소장 고옥곤▶별양동장 이상기▶기획팀장 장영자▶감사팀장 이진석▶인사팀장 김종국
◆서울대▶사무국장 직무대리 정봉문▶시설관리국장 직무대리 고광석▶교무과장 이선희▶학사과장 김용철▶학생지원과장 황창모▶장학복지과장 정용철▶연구정책과장 정은희▶연구지원과장 최성남▶예산과장 김지현▶자산운영과장 김도형▶재무과장 허건행▶감사팀장 정대현▶캠퍼스관리과장 김원선▶시설기획과장 김기업▶국제협력과장 직무대리 윤원익▶대외협력팀장 신용희▶총장실장 직무대리 강형석▶자연과학대학 행정실장 김희범▶경영대학 행정실장 강정범▶사범대학 행정실장 이복형▶약학대학 행정실장 주용식▶보건대학원 행정실장 구민정▶국제대학원 행정실장 나정오▶융합과학기술대학원 행정실장 신승호▶관악학생생활관 행정실장 이인영▶기획과 최충현▶캠퍼스관리과 김범녀▶치의학대학원 정현승▶규장각한국학연구원 권재철▶자동화시스템공동연구소 노철래▶부설고등학교 이영재▶규장각한국학연구원 김수진
◆성균관대▶사범대학장 겸 교육대학원장 안성진▶국정전문대학원장 김근세▶창업지원단장 박천석▶한국사서교육원장 고영만▶교무처 학사지원팀장 채희철▶교무처 교육지원팀장 정승찬▶학생처 학생지원팀장 김범준▶산학협력단 LINC사업팀장 성기호▶입학처 입학전형팀장 주기희▶일반대학원 대학원팀장 김한기▶법학전문대학원행정실장 황용근▶정보통신·소프트웨어·공과대학행정실장 서종환▶출판부 출판부행정실장 김병성▶스포츠단 스포츠단행정실장 지선구▶창업지원단 창업지원단행정실장 지상일▶인재교육원 인재교육원행정실장 김갑수
◆경향신문▶디지털뉴스편집장 오창민▶사회에디터 김석▶문화에디터 도재기▶사회부장 김종목▶오피니언팀장 박주연▶산업부 정유미▶정책사회부 문주영▶문화부 홍진수·이영경▶수도권총괄 신동호▶수도권1팀장 김병각▶수도권2팀장 김영삼▶지방팀장 김현수
◆조선일보▶조선일보100주년위원회 사무국장 최유식