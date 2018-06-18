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사회 사회일반

[인사] 해양수산부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 24면

◆해양수산부▶해양레저관광과장 임지현▶해양영토과장 오정우▶해양수산생명자원과장 유은원▶허베이스피리트피해지원단 지원총괄팀장 윤두한

◆기상청<3급전보>▶대변인 김현경▶기상기후인재개발원장 김영동<3급승진>▶정보통신기술과장 연혁진▶제주지방기상청장 박종서<4급전보>▶운영지원과장 정해정 ▶ 영향예보추진팀장 박영연▶기후정책과장 이은정▶기후변화감시과장 이선기▶이상기후팀장 박철홍▶국가기후데이터센터장 오미림▶기상융합서비스과장 신언성▶지진정보기술팀장 백선균▶기상레이더센터 레이더분석과장 장근일▶예보분석팀장 이경희▶국가기상위성센터 위성기획과장 김정식▶국가기상위성센터 차세대위성개발팀장 정성훈<4급승진>▶청장실 김경립▶운영지원과 김충렬▶예보정책과 김용진▶계측기술과 김병춘▶기상레이더센터 레이더기획팀장 김정희

◆동의대▶PRIME사업단 성과관리센터 소장 윤주상▶〃비교과개발〃〃윤지영▶공학교육혁신〃〃권오준▶수산물생산해역안전관리〃〃황혜진▶한(韓)패션〃〃함연자

◆국민일보<논설위원실>▶논설위원 태원준<편집국>▶편집담당 부국장·종합편집1부장 신동석▶디지털뉴스센터장 남도영▶정치부장 손병호▶경제〃김찬희▶사회〃한장희▶국제〃남혁상▶온라인뉴스〃맹경환▶토요판팀장 신창호<종교국>▶부국장 이명희▶종교 부장 송세영▶〃2〃노희경▶〃기획〃윤중식<종교계협력단>▶교계협력단장 임한창

◆세계일보▶외교안보부장 박병진

◆한국경제신문사▶제작국장 공상익▶편집국 부국장대우 편집부장 조남규

◆디지털타임스▶논설위원실장 이규화▶논설위원 서낙영▶편집국장 이승제▶정치국제부장 이근형▶금융정책부장 박선호▶산업부장 강주남▶ICT과학부장 최경섭▶디지털뉴스부장 김광태

◆이투데이▶대표이사 사장 김상철

◆한국산업안전보건공단<상임이사>▶기술이사 배계완▶교육안전문화〃이처문

◆한국광해관리공단▶감사실장 최재익▶기획조정처장 백승한▶기획조정처 평가혁신팀장 임우성▶경영지원처 총무〃원철희▶계약관리실장 현정석▶사업기획처장 남광수▶사업기획처 사업기획팀장 신광수▶〃광해조사〃노영민▶토양산림실 토양사업팀장 안상철▶수질지반실장 김정필▶수질지반실 지반광미사업팀장 정영국▶석연탄지원처장 이진국▶석연탄지원처 석탄지원팀장 유성곤▶〃연탄지원〃윤석호▶지역진흥실장 고도인▶지역진흥실 대체산업팀장 곽재호▶광해기술원장 최승진▶기술연구센터장 양인재▶광해기술원 기술연구센터 수질토양기술팀장 지원현▶〃〃지반안정기술팀장 박제현▶〃글로벌협력센터 글로벌협력팀장 정선우▶분석센터장 이진수▶분석센터 분석팀장 권순동▶충청지사장 최상욱▶경인〃박종선▶호남〃심연식▶기술협력기획팀장 직무대행 윤성문▶강원지사 광해사업팀장 심재천▶〃석탄지역진흥〃고성직▶〃운영〃오세강▶충청지사 석탄지역진흥팀장직무대행 하원종▶영남〃광해사업팀장 이상환▶호남〃사업관리〃서병성

◆한국전기안전공사▶안전이사 문이연▶기술〃이범욱

◆한전원자력연료▶경영관리본부장 최익수

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