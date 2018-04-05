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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆교육부▶교육부 서기관 오정민▶국무조정실 서기관 유희승▶제주대학교 입학관리과장 서기관 심춘식▶교육부(휴직) 행정사무관 한신애▶목포대학교 행정사무관 김명숙

◆농림축산식품부<개방형직위 임용>▶식품산업정책실 외식산업진흥과장 이재식<과장급 전보>▶농림축산식품부(정책기획관실 지원근무) 박은엽▶농업기반과장 박종훈▶농림축산검역본부 수출지원과장 이영구▶국립농산물품질관리원 소비안전과장 노영호<과장급 승진>▶간척지농업과장 박재수▶농림축산검역본부 제주지역본부장 이명남

◆토요경제신문▶산업부 팀장 정동진

◆TJB 대전방송<국장급>▶기획미디어사업국장·기획심의팀장 김상기▶편성콘텐츠국장 김형민▶보도국장 김진석▶경영광고국장 유영석▶기술국장 김구환<팀장급>▶경영광고국 경영광고팀장 정왕희▶기획미디어사업국 문화사업팀장 방정석▶기획미디어사업국 미디어전략팀장 김세범▶편성콘텐츠국 편성제작팀장 이종환▶편성콘텐츠국 콘텐츠사업제작팀장 류제일▶보도국 취재편집팀장 이재곤▶보도국 영상제작팀장 송기욱▶기술국 기술팀장 홍승의▶보도국 충남서부지사장 조상완▶보도국 충남북부지사장 연규양

◆전주 MBC▶경영기술국장 마재호

◆충북 MBC▶경영전략국장 이병선▶편성제작국장 직무대리 조기완▶경영전략국 전략사업부장 이해승▶편성제작국 제작부장 설경철▶기술국 기술1부장 김규설▶경영전략국 경영지원부 회계담당 박만순▶편성제작국 편성심의부 편성담당 이재혁

◆연구개발특구진흥재단<부서장>▶기획조정실장 이강준▶과학벨트지원단장 홍순규▶전북연구개발특구본부장 서준석<팀장>▶기획조정실 기획예산팀장 박후근▶〃국제협력팀장 윤지홍▶〃전산정보화팀장 김원우▶미래전략실 사업기획팀장 서동경▶경영관리실 운영지원팀장 손주영▶〃홍보협력팀장 이유진▶과학벨트지원단 개발관리총괄팀장 손민구▶〃과학벨트기획팀장 임민수▶〃과학벨트육성팀장 안혜진▶대덕연구개발특구본부 사업총괄팀장 이선제▶〃기술확산팀장 임문택▶〃기술창업팀장 김인영▶광주연구개발특구본부 기획경영팀장 오영환▶〃기술사업화팀장 김대현▶대구연구개발특구본부 기획경영팀장 안병각▶〃기술사업화팀장 조명현▶부산연구개발특구본부 기획경영팀장 임만혁▶〃기술사업화팀장 김민성▶전북연구개발특구본부 기획경영팀장 조용철▶〃기술사업화팀장 김미리

◆감사원<고위감사공무원 가급 전보>▶제2사무차장 유희상<고위감사공무원 가급 승진>▶공직감찰본부장 김용범

◆한국건설기술연구원▶연구 부원장 정준화▶산업혁신 부원장 이교선▶국민생활연구본부장 황은경▶인프라안전연구본부장 곽종원▶국토보전연구본부장 김원▶미래융합연구본부장 김병곤▶화재안전연구소장 이태원▶연구전략기획본부장 문병섭▶건설기술안전본부장 박희성▶건설산업진흥본부장 유평준▶건설정책연구소장 이교선(겸직)▶KICT 스쿨 대표교수 이교선(겸직)▶기획조정본부장 곽기석▶연구지원본부장 문현집▶대외협력홍보부장 김상호▶건축안전연구센터장 이문환▶녹색건축센터장 채창우▶도로관리통합센터장 권수안▶지진안전연구센터장 곽임종▶노후인프라연구센터장 박기태▶하천실증연구센터장 이두한▶통합물관리연구센터장 김이호

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