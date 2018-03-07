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사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆기획재정부▶부이사관 승진 유수영 강영규 황순관▶과장급 경제협력기획과장 서규식

◆과학기술정보통신부<고위공무원 승진>▶정보보호정책관 김정삼<과장급 전보>▶기획재정담당관 송재성▶통신경쟁정책과장 김정렬

◆중소벤처기업부<부이사관 승진>▶창업생태계조성과장 이옥형▶벤처혁신정책과장 최원영<과장 직위 승진>▶광주·전남지방중소벤처기업청 창업성장지원과장 정재경▶부산지방중소벤처기업청 창업성장지원과장 이순석

◆고용노동부▶청년고용기획과장 김부희▶여성고용정책과장 김효순▶퇴직연금복지과장 곽희경▶산재예방정책과장 송병춘▶서울북부지청장 김영규▶부천지청장 김상환▶고양지청장 김연식▶경기지청장 이덕희▶울산지청장 김종철▶목포지청장 김두희▶중앙노동위원회 사무처 송민선

◆한국외대<서울캠퍼스>▶부총장 강덕수▶법학전문대학원장 문재완<글로벌캠퍼스>▶도서관장 김상범

◆건국대[서울캠퍼스]<교무위원 및 전임교원>▶정보통신대학원장 김기천▶공과대학장 김선주▶사회과학대학장 정경수▶사회과학대학 부학장 곽진영▶법학전문대학원 학생부원장 서종희▶공과대학 사회환경공학부장 박기영▶〃기계공학부장 김창완▶〃전기전자공학부장 권영구▶〃화학공학부장 최명석▶동물병원장 류영수▶상허교양대학 교양교육센터장 전우형▶학생복지처 학생상담센터장 최수미▶대학교육혁신원 교수학습센터장 남영옥▶〃WE人교육센터장 오미자<팀·실장>▶교무처 교무팀장 장용식▶기획처 전략기획팀장 양찬호▶입학처 입학전형센터장 김효상▶총무처 총무·구매팀장 이광림▶관재처 관재팀장 김도형▶법학전문대학원 행정실장 권용석▶행정대학원 행정실장 김진기▶교육대학원 행정실장 박수진▶언론홍보대학원 행정·실장 박창복▶사회과학대학 행정실장 이우광▶KU융합과학기술원 행정실장 김정향▶서울캠퍼스 출판부 출판과장 김동휘▶서울캠퍼스 산학협력단 산학기획감사팀장 이남희▶산학협력단 기술이전팀장 전훈규

◆한겨레신문<경영기획실>▶재경부장 이상준<독자서비스국>▶독자서비스국장 유재형▶영업1부장 장봉국▶영업2부장 안덕귀▶영업2부 호남·충청팀장 백병훈▶영업2부 경인팀장 이성환▶판매기획부 판매관리팀장 이재원<디지털미디어국>▶디지털사업부장 정인택

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