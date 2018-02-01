[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<실장급 승진>▶통상교섭실장 유명희<국장급 전보>▶통상정책국장 김용래<과장급 전보>▶에너지기술과장 심진수▶구주통상과장 박성준
◆국가인권위원회<전보>▶기획재정담당관 김향규▶운영지원과장 서수정▶국제인권과장 박성남▶침해조사과장 김용국▶차별조사과장 조형석▶장애차별조사2과장 박광우▶광주인권사무소장 최낙영▶강원인권사무소장 송호섭
◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶행정법제팀장 임영남▶월성원전지역사무소장 강정환▶통일교육원 교육파견 배순덕
◆산림청<고위공무원 전보>▶국제산림협력관 고기연▶산림보호국장 이종건▶동부지방산림청장 최준석▶남부지방산림청장 최수천<과장급 전보>▶대변인 박현재▶산림정책과장 이준산
◆행정중심복합도시건설청<부이사관 승진>▶도시계획국 도시정책과장 최형욱<과장급 전보>▶국방대 파견 최재석▶공공건축추진단 공공시설건축과장 이상철<과장급 직위 승진>▶공공건축추진단 공공청사기획과장 정래화▶도시계획국 자족기능유치팀장 권장섭▶기반시설국 도시공간정보팀장 최동열
◆한국토지주택공사<상임이사>▶부사장·기획재무본부장 유대진▶경영혁신본부장 장옥선▶주거복지본부장 방성민▶공공주택본부장 김한섭
◆국민대▶교학부총장 이채성▶대학원장 박찬량▶사회과학대학장 김도연▶법과대학장·법무대학원장 박정원▶조형대학장·디자인대학원장 강연미▶경영대학장·경영대학원장 권순범▶건축대학장 이경훈▶자동차융합대학장·자동차공학전문대학원장·자동차산업대학원장 박기홍▶교양대학장 이장영▶교육대학원장 이수진▶행정대학원장 최진식
◆한국기술교대▶입학홍보처장 이승재▶산학협력단장 이규만▶행정처장 정지창
◆디지털타임스▶디지털뉴스부장 김영훈
◆서울경제TV<보도본부>▶본부장 한기석▶부국장 이병관<제작본부>▶본부장 박인한<광고본부>▶본부장 김영조▶부국장 최영규▶부장 이충훈▶부장 백성준<전략기획실>▶실장 김세형<채널 마케팅국>▶부국장 조성천
◆스카이엔·스카이데일리▶마케팅팀 상무이사 정성학▶금융부 차장 임현범▶부동산부 팀장 길해성