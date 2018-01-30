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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆문화체육관광부▶정책기획관 황준석▶장관정책보좌관 천준호

◆환경부<개방형 직위(국장급) 임용>▶생활환경정책실 환경보건정책관 하미나

◆관세청<과장급 승진>▶정보협력국 교역협력과장 정재호

◆방위사업청<국장급(전보)>▶장비물자계약부장 일반직고위공무원 홍일승

◆대구시<4급 전보>▶보건복지국 복지정책관 김재동▶미래산업추진본부 의료산업과장 백동현▶상수도사업본부 급수부장 이성호<4급 직무대리>▶상수도사업본부 시설관리소장 박노술▶도시기반혁신본부 수변공간개발추진단장 김충한

◆의왕시<전보>▶감사담당관 홍형표▶세무과장 심재인▶교육지원과장 임태성▶문화체육과장 남궁현▶기획예산과장 정춘서▶청소위생과장 조지현

◆국회도서관<부이사관 승진>▶법률정보실 외국법률정보과장 최경숙▶국회기록보존소 기록정보관리과장 김무동<서기관 승진>▶기획관리관 총무담당관실 장대순▶정보봉사국 자료조직과 송선하▶국회기록보존소 기록정보서비스과 기호선<전산서기관 승진>▶정보관리국 정보기술지원과 최재화<부이사관 파견복귀>▶법률정보실 법률정보관리과장 최영수<서기관 파견복귀>▶정보관리국 전자정보정책과장 조영란<전산서기관 파견복귀>▶정보관리국 정보기술지원과장 도안숙<부이사관 전보>▶의회정보실 경제사회정보과장 김정혜▶법률정보실 법률정보총괄과장 유미숙▶정보관리국 데이터융합분석과장조정권▶정보봉사국 열람봉사과장 현은희<서기관 전보>▶기획관리관 기획담당관 이승훈▶의회정보실 국외정보과장 김태영▶국회기록보존소 기록정보서비스과장 이미경▶정보관리국 전자정보제작과장 심은주▶정보봉사국 자료조직과장 정진화▶국회기록보존소 기록정보관리과장 김남희▶의회정보실 국외정보과 김희정▶법률정보실 법률정보총괄과 허평무▶정보관리국 전자정보정책과 정정화<부이사관 파견>▶세종연구소 국가전략연수과정 교육훈련 이진경▶한국도서관협회 김무동<서기관 파견>▶통일교육원 통일정책지도자과정 교육훈련 고영숙▶국방대 안보과정 교육훈련 신경숙▶국내주간대학원 석사과정 교육훈련 정은희<전산서기관 파견>▶한국과학기술정보연구원 한천구

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