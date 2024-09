중앙SUNDAY 2018 문화캘린더 - 전시

◆ 이성자전 3월 21일~7월 29일 국립현대미술관 과천관

이성자 화백(1918~2009)은 한국 추상화의 선구자로 꼽힌다. 1951년 한국전쟁 당시 프랑스로 건너가 그랑드 쇼미에르 아카데미에서 이브 브라예와 앙리 고에로부터 회화를, 오십 자킨으로부터 조각을 배웠다. 또 스탠리 윌리엄 헤이터로부터 판화를, 로베르&미쉘린느 페로 부부에게서는 도예를 익혔다. 이와 함께 파리 에꼴 데 보자르에서는 리카르도 리카타 교수를 사사하며 모자이크를 공부했다. 덕분에 회화와 모자이크, 판화, 도자기, 태피스트리 등 다양한 장르를 넘나들며 특유의 한국적 사유를 펼쳐 파리 화단의 주목을 받았다. 반세기가 넘는 기간 동안 4000점이 넘는 작품을 선보였고 85회의 개인전 및 300회가 넘는 단체전에 참여했다. 프랑스 정부가 수여하는 예술문학훈장을 두 차례(1991, 2002년)나 받았다. 그의 탄생 100주년을 맞아 국립현대미술관 과천관에서 대규모 회고전이 펼쳐진다. 국제갤러리도 관련 전시를 3월 중 마련할 예정이다.

글 정형모 기자, 사진 이성자기념사업회

<1월>

◆ 곽덕준: 1960년대 회화-살을 에는 듯한 시선

10일~2월 18일 갤러리현대

◆ 안젤리카 메시티: 릴레이 리그

12일~2월 11일 아트선재센터

◆ 조덕현: 에픽 상하이 19일~2월 20일 PKM갤러리

◆ 댄 플라빈 26일 롯데뮤지엄 개관전

◆ 윤광조와 제자들 가나문화재단 인사아트센터

◆ 정강자

1월~2월 아라리오갤러리 서울,

1월~4월 아라리오갤러리 천안

<2월>

◆ 동아시아 필묵의 힘

9일~3월 18일 예술의전당 서울서예박물관

◆ 김성복-도깨비의 꿈

21일~3월 24일 사비나미술관

◆ 빔 델보예 27일~4월 8일 갤러리현대

◆ 바이런 킴 국제갤러리

<3월>

◆ 2017일우사진상 수상전: 성남훈

15일~4월 25일 일우스페이스

◆ 예술가 (없는) 초상

20일~5월 20일 서울시립미술관 남서울미술관

한국 사진가들이 찍은 예술가들의 초상

◆ 일상의 예술: 오브제 23일~9월 2일 뮤지엄산

◆ 디어 마이 웨딩드레스 서울미술관

◆ 운보 김기창

3월~8월 아라리오뮤지엄 제주 탑동바이크샵

<4월>

◆ 전광영 6일~5월 6일 PKM갤러리

◆ 아름답고 쓸모없기를

10일~7월 8일 서울시립미술관 북서울미술관

◆ 현대미술과 공예

17일~6월 3일 서울시립미술관 서소문본관

◆ 프랑스 월페인팅 19일~6월 17일 경기도미술관

◆ 이반 나바로: The Moon in the Water

19일~5월 27일 갤러리 현대

네온과 형광등을 사용하는 칠레의 설치미술가

◆ 몽골 초원의 유목제국

27일~6월 28일 국립중앙박물관

◆ 일본회화 특별전 호림박물관

<5월>

◆ 세종시대의 과학문화 국립고궁박물관

세종대왕 즉위 600주년 기념전

◆ 아크람 자타리 국립현대미술관 서울관

◆ 사석원 가나아트갤러리

◆ 한·독 현대미술교류전: 아이러니&아이디얼리즘

5월~9월 경기도미술관

◆ 로니 혼 국제갤러리

◆ 강요배 5월~6월 학고재갤러리

◆ 세계의 소금 5월~8월 국립민속박물관

<6월>

◆ 디지털 프롬 나드: 22세기 산책자

12일~8월 15일 서울시립미술관 서소문본관

서울시립미술관 개관 30주년 기념전. 디지털 뉴미디어 테크놀로지를 활용한 젊은 작가들의 신작 커미션 작업.

◆ 썸머하우스

12일~8월 15일 서울시립미술관 남서울미술관

◆ 육근병

15일~8월 5일 아트선재센터

◆ 조선 지도 500년 공간·시간·인간의 위대한 기록

19일~9월 2일 국립중앙박물관

◆ 2017일우사진상 수상전: 김옥선

21일~8월 8일 일우스페이스

◆ 니키 드 생팔

30일~9월 25일 예술의전당 한가람미술관

◆ 왕실 아기씨의 탄생 6월~8월 국립고궁박물관

조선 왕실의 탄생 의례 관련 유물전

<7월>

◆ 한국현대판화 60년전 3일~9월 2일 경기도미술관

◆ 예술의전당 30주년 기념 명가명품 컬렉션

-조선민화걸작전

5일~8월 26일 예술의전당 서울서예박물관

◆ 아시아 현대미술 프로젝트

24일~10월 14일 서울시립미술관 북서울미술관

◆ 박이소 국립현대미술관 과천관

◆ 이창수 학고재갤러리

히말라야 14좌 사진작가의 섬진강 일기

<8월>

◆ 콜롬비아 황금박물관 소장품전-엘도라도

3일~10월 28일 국립중앙박물관

◆ 윤형근 국립현대미술관 서울관

◆ 김중업 국립현대미술관 과천관

<9월>

◆ 현대차 시리즈2018 국립현대미술관 서울관

◆ 꿈을 찾아 떠나는 여행 서울미술관

◆ 윤석남 학고재갤러리

<10월>

◆ 여행의 기술 12일~12월 30일 사비나미술관

◆ 하룬 파로키 국립현대미술관 서울관

◆ 이종구 학고재갤러리

<11월>

◆ 이동욱 아라리오갤러리 서울

<12월>

◆ 리헤텐슈타인 왕실 보물 5일~2019년 2월 10일

◆ 마르셀 뒤샹 국립현대미술관 서울관

◆ 박불똥 학고재갤러리