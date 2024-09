트럼프 손글씨 '뜻밖의 귀여움'… 글씨 본 딴 폰트도 있다

한국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일 청와대에서 진행된 공식 환영식이 끝날 즈음 본관에 들어가기에 앞서 1층 로비 방명록에 서명했다.

트럼프 대통령은 문 대통령과 김정숙 여사, 멜라니아 여사가 지켜보는 가운데 "문 대통령. 매우 큰 영광이다. 고맙다(President Moon. This is such a great honor. Thank you!)고 적었다.

문 대통령은 지난 6월 미국 워싱턴 백악관 방문 당시 방명록에 "한미동맹, 평화와 번영을 위한 위대한 여정!"이라고 남겼었다.

네티즌들의 눈길을 사로잡은 건 트럼프 대통령의 '글씨체'였다.

네티즌들은 "글씨체가 아랍어를 쓴 것 같이 생겼다" "얼굴과 다르게 생각보다 귀여워서 놀랐다" "글씨체를 보니 트럼프 대통령의 스타일을 알 것 같다" 등의 반응을 보였다.

트럼프의 글씨체는 이미 외국에서도 크게 화제가 된 바 있다. 트럼프는 대통령이 되기 전 부동산 재벌 시절부터 자신에 대한 기사가 보도되면 이를 인쇄한 뒤 직접 손글씨로 반박하는 글을 적어 언론사에 수정을 요청해왔다.

이 습관을 흥미롭게 지켜본 미국 매체 버즈피드의 타이포그래퍼 마크 데이비스(Mark Davis)는 트럼프의 글씨를 디지털화한 폰트를 내놨다.

폰트의 이름은 '작은 손(TINY HAND)'이다. 트럼프 대통령의 체격에 비해 손이 작은 특징을 이용해 폰트 이름을 지은 것.

버즈피드는 폰트를 무료로 공개하고 "이제 가서 '작은 손(TINY HAND)'으로 '크게(bigly)' 써보세요"라고 전했다. 이것은 트럼프의 발음을 조롱하는 문장이다.

트럼프 대통령은 당선 전 대선 캠페인 기간에 토론에서 'big league(광범위하게)'라는 단어를 'bigly(크게·big의 부사형)'처럼 모호하게 발음했다.

그러자 트위터에는 "트럼프가 방금 'bigly'라고 말했어?", "bigly라는 단어도 있어?" 등 반응이 쏟아졌다.

'bigly'는 형용사(big)에 접미사(~ly)를 붙여 부사(bigly)를 만드는 요령을 익힌 초등학생 사이에서 주로 사용되는데, 그마저도 거의 쓰이지 않아 모르는 미국인이 상당수다.

즉, 많은 네티즌이 문법이 서툰 트럼프의 어휘력을 초등학생 수준으로 의심했고, 일부는 '조어의 달인' 트럼프가 신조어를 내놓은 것으로 착각했던 것이다.

한편 트럼프는 7일 오후 12시 20분경 전용기 '에어포스 원'을 타고 오산 미 공군기지에 도착했다. 1박 2일간의 일정을 소화한 뒤 8일 중국으로 출국할 예정이다.

