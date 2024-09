SBA, '서울 파트너스 위크 2017' 성황리 종료!!

서울시와 서울시 일자리 창출의 주역인 중소기업지원기관 SBA(서울산업진흥원, 대표이사 주형철)가 올해 새롭게 선보이는 대규모 비즈니스 축제 ‘서울 파트너스 위크 2017’이 9일간의 대장정을 성공적으로 마무리했다.

‘기업, 취·창업자, 시민’이 함께 만들어가는 비즈니스 축제로 자리매김 #‘창업-유통-콘텐츠-R&D-일자리’ 등 다각적인 지원서비스 및 산업트렌드 제시 #SBA 역량 총집결된 풍성한 20개 프로그램, 7만여명 참여!!

지난 9월 16일부터 24일까지 9일간 DMC, G밸리 등에서 개최된 ‘제1회 서울 파트너스 위크’는 ‘창업, 유통, 콘텐츠, R&D, 일자리’ 등 다양한 분야를 포괄하는 비즈니스 축제로, 행사 기간 ‘마켓(Market), 기술(Tech),오락(Entertainment), 비즈니스(Business), 일자리(Jobs)’ 등 총 20개의 프로그램이 진행되는 등 풍성한 정보는 물론 볼거리, 즐길거리로 관심을 집중 시켰다.

올해 처음으로 개최된 이번 행사에는 새로운 비즈니스 기회를 잡으려는 기업들은 물론, 맞춤형 일자리와 창업 기회를 모색하는 취창업자, 특별한 문화를 즐기려는 시민들의 참여가 잇따르면서 20개의 프로그램을 통해 총 7만 여명 인원이 축제에 직간접적으로 참여하는 등 성황을 이뤘다.

비즈니스 기회를 잡아라! 취창업 기회를 잡아라! 특별한 문화를 즐겨라!

이번 ‘서울 파트너스 위크 2017’의 첫 번째 성공 비결은 비즈니스, 취창업, 문화 등 각 분야별 주체들이 모두 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램 구성에서 찾을 수 있다. ‘기업을 위한 Biz the Blue존 ’, ‘취업․창업자를 위한 Job the Green존 ’, ‘시민들을 위한 樂 the Red존 ’ 으로 나눠 프로그램을 진행함으로써 목적에 따라 누구나 쉽게 선별 참여가 가능했다.

참여 기업들에게는 자사 제품의 온·오프라인 판촉은 물론 시제품 및 서비스 시연, 국내외 바이어 상담 등 SBA의 역량이 집결된 맞춤형 비즈니스 정책 및 서비스가 총망라된 프로그램을 통해 새로운 비즈니스를 모색의 기회를 제공했다는 평가다.

또한 취창업자에게는 입사캠프, 창조아카데미 등을 통해 실질적인 취창업의 기회를 제공했으며, 일반 시민들에게는 서울애니메이션센터 캐릭터 퍼레이드 등 가을날 즐기기 좋은 다양한 엔터테인먼트 행사를 통해 풍성한 문화 공유를 기회를 제공했다.

기업을 위한 Biz the Blue존 – 기술, 마켓, 비즈니스 아우르는 기회의 장

‘기업을 위한 Biz the Blue존’에는 마켓(Market), 기술(Tech), 비즈니스(Business) 등 세부 주제별로 전체 프로그램의 60%(12개)를 집중한 만큼, 기업들로부터 기대이상의 호응을 이끌어내며, ‘비즈니스축제’로서 가치를 입증했다.

특히, ‘기술(Tech)’ 분야로, 19~20일 열린 ▲기술상용화 시제품 전시 및 크라우드펀딩 체험에선 현재 SBA의 기술상용화 지원사업에 참여 중인 기업 중 10개사를 선정해 제품 시연과 온라인 크라우드펀딩을 진행했다. SBA 기술상용화 지원사업(크라우드펀딩형)은 올해 처음 시작된 사업으로 현재까지 25개 업체가 크라우드펀딩을 통해 1300여명의 투자자들로부터 1억9000만원을 투자유치했으며, 11만명 이상이 프로젝트 확산에 기여하며 성과를 거두고 있다. 이밖에도 4차 산업혁명의 현주소와 SBA의 각종 지원정책을 한 눈에 확인할 수 있는 ▲제6회 SBA 서울혁신포럼 ▲서울혁신챌린지 시제품 및 서비스 시연 ▲제6회 사물인터넷 세미나등에 국내외 주요기업들이 총출동하는 등 큰 관심이 집중됐다.

‘Maket’ 분야로 16~19일 총 4일간 하이서울어워드기업, 청년창업기업 등 서울 중소기업의 우수상품이 중심이 된 판매기획전 ▲아이마켓서울유 우수상품전은 총 150개사의 3,000여개 제품이 전시되어, 수 많은 방문객의 발길을 이끌었다. 챌린지플러스센터 우수기업 및 청·장년창업센터 졸업기업의 우수제품 홍보 및 판매전인 ▲아이마켓서울유(스타트업 장터)와 ‘하이서울 우수상품’을 중심으로 G마켓, 11번가, 인터파크등 대표적인 온라인 마켓에서 열리는 ▲서울파트너스위크 온라인 기획전 역시 기업의 브랜드 파워를 높이고 판로확대에 기여했다는 평가다.

‘Business’ 분야로 20~21일에 진행된 서울유통센터 ▲하이서울 어워드 인증 상담회는 브랜드 파워 제고와 판로 확대를 희망하는 중소기업들의 주목을 받았다. 하이서울 어워드 인증 기업들이 직접 올린 매출은 작년에만 3600억원에 달했으며, 올해 8월 기준 962개사의 상품 7877개가 선정되었다. 그 밖에도 내·외국기업 동반성장을 위한 네트워킹 플랫폼 ▲외국인 창업기업비즈니스페어, 콘텐츠 기업과 투자사 간의 전문 네트워킹 행사인 ▲제7회 콘텐츠 파트너스 데이, 우수 스타트업과 자자들과의 네트워킹 행사 ▲SBA Bizline Investor, DMC/G밸리 등 주요클러스터 소재 우수중소기업의 해외판로개척지원 ▲해외바이어수출상담회@G밸리 등 새로운 기회들로 활기를 띠었다.

취업․창업자를 위한 Job the Green존– 새로운 취업전략으로 성공 취업 견인

‘Job’ 분야에는 일자리 패러다임의 변화의 중심에서 새로운 취업전략으로 청년취업 해결을 모색하는 SBA만의 차별화된 취창업 지원 프로그램으로 눈길을 끌었다.

특히 ▲ 창조아카데미는 단순 취업 정보 제공을 넘어 8개 대학과 연계한 4차 산업 핵심 분야 전문인력을 양성하고 취업으로 연결해주는 사업으로 청년들의 주목을 받았다. 전문멘토링, 면접코칭 등 취업스킬을 향상시킬 수 있는 ▲서울기업 입사캠프와 4차산업을 대비하는 ▲신직업파트너스 포럼 등도 호응을 얻었다.

올해 유망 신직업 200여개를 발굴해 1만8000명의 우수인재를 양성하고, 이들을 기업에 보내 3250개의 일자리 창출하는 등 우수한 성과를 거두는 SBA 서울신직업인재센터의 우수 프로그램을 취창업자에게 널리 알리는 좋은 기회가 됐다는 평가다

시민들을 위한 樂 the Red존 – ‘서울 비즈니스 위크’를 모두의 축제로 완성

‘서울 파트너스 위크’가 단순한 비즈니스 축제에 머물지 않고, 특별한 문화 향유의 기회 제공을 통해 서울 시민 모두가 함께 즐길 수 있는 축제로 자리매김했다는 점 역시 빼놓을 수 없는 성과다.

SBA가 지속적으로 추진해온 ▲서울애니메이션 캐릭터퍼레이드 뿐만 아니라, 일반 시민들이 쉽게 접하기 어려운 ▲MCN(1인 미디어 )제작 투어, ▲ 미디어콘텐츠센터 투어에서는 1인 미디어 콘텐츠 제작 체험, 성우더빙 체험 등 풍성한 프로그램 구성으로 기대 이상으로 많은 참가자들이 몰리는 등 큰 호응을 이끌어 냈다. 그밖에도 ▲2017 건전게임문화 가족캠프, ▲창의발명교실 등의 체험 프로그램 운영을 통해 시민과 소통하는 축제를 완성했다.

서울산업진흥원 주형철 대표이사는 “서울 파트너스 위크 2017은 창업, 유통, R&D, 일자리, 애니메이션, 4차 산업혁명에 이르기까지 SBA 의 다양한 서비스를 한자리에서 종합적으로 체험하고 활용할 수 있는 비즈니스 축제로서, 기업과 취창업자, 시민들의 적극적인 호응에 힘입어 제1회 행사를 성공적으로 마무리 할 수 있었다”며 “앞으로도 더욱 새롭고 알찬 프로그램을 구성해, 글로벌 도시 서울의 비즈니스 관광활성화에 기여하는 대표산업 축제로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

온라인 중앙일보