18일 오전 한국 언론사들은 트럼프 미 대통령의 트윗 오역으로 또 다시 홍역을 치렀다. 급기야 청와대 관계자가 이날 오전 유감을 표하기도 했다.

문제가 된 트윗은 트럼프 대통령이 17일(현지시간) 올린 “I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!"이었다.

이 문장을 한국어로 번역하면 다음과 같다. “어젯밤 문재인 대통령과 통화를 했습니다. 로켓맨 (김정은)이 어떻게 지내는지 물어봤습니다. 북한엔 주유를 하기 위해 긴 줄이 생기고 있다고 합니다. 딱해라!”

트럼프가 트윗에서 쓴 단서 'gas'는 휘발유 (gasoline)를 뜻한다. 예를 들어 "We are out of gas. Let's pump in some gas"라고 한다면 이는 "차에 기름이 없네. 주유소 가서 기름 좀 넣고 가자”란 뜻이다. 주유소는 영어로 gas sta t ion으로 쓴다.

따라서 트럼프의 트윗에 나온 'long gas lines'은 ‘주유를 하기 위해 줄이 길게 형성됐다’로 이해해야 한다. ‘Too bad!’ 는 ‘딱해라’란 의미로 트럼프 대통령이 지난 12일 통과된 유엔결의안 (2375호)으로 인해 유류 수입의 길이 좁아진 북한의 상황을 조롱한 것이다.

"Asked him how Rocket Man is doing"에서 로켓맨은 미사일 도발을 계속하는 김정은 국방위원장을 비꼰 말이다.

하지만 트윗이 공개된 직후 일부 국내 언론들이 북한에 대한 트럼프 대통령의 조롱을 북한에 대한 것이 아닌 문 대통령의 북한을 통한 한·러 가스 사업 등의 대북 경제협력에 대한 비판으로 이해했다. ‘북한에 긴 가스관이 형성 중입니다’라고 오역하면서 비롯된 일이다. ‘gas line’을 ‘가스관 (pipeline)’으로 잘못 이해한 것이다

