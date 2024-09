'패션의 나라' 프랑스가 본 '평양 스타일'

평양의 패션에 불어온 바람에 프랑스가 깜짝 놀랐다. 현지 일간 '르피가로'의 여성주간지 '마담 피가로'가 변화한 평양 여성의 패션을 "북한 여성의 패션 혁명"이라며 소개하고 나선 것이다.

"'평양 스타일'은 레트로 스타일과 트렌드가 혼합된 모습으로, 2500만명의 북한 인구는 페이스북 등 인터넷은 물론 해외 TV 시청이 금지됐음에도 불구하고 이국적인 모습이다. 한 여성 직장인은 샤를로뜨 갱스부르(1984년, '사랑할 때와 이별할 때'로 데뷔한 2009년도 칸 영화제 여우주연상 수상자)가 입을 법한 트렌치 코트를 네이비 색의 '저고리' 위에 입었는데, 이는 이곳의 사회 생활에 어울리는 전통적이자 간소한 옷차림이다. 버버리 스타일의 레인코트는 뉴욕이나 파리에서와 마찬가지로 이곳 평양에서도 클래식한 패션이 된 것이다." "Voici donc le Pyongyang style, mélange unique de rétro et de tendances saisies à l’étranger en contournant la censure qui prive les vingt-cinq millions de Nord-Coréens d’Internet, de Facebook et de toute télévision étrangère. Comme cette employée portant un trench-coat digne de Charlotte Gainsbourg par-dessus un « chogori » bleu marine, l’habit traditionnel et austère réservé aux grandes occasions. L’imper façon Burberry est donc devenu un classique ici aussi, comme à New York ou à Paris."