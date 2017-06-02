[인사] 특허청 外

◆특허청<과장급 전보>▶국제상표출원심사팀장 김홍영
◆한국외대<승진>▶부장 서울캠퍼스 대학원사무1팀 탁경구▶〃인사혁신팀 홍순혁▶부장대우 서울캠퍼스 시설관리팀 윤이식▶〃진로취업지원센터 김미자▶〃국제교류팀 황순규▶〃예산조정팀 김승진▶〃입학사정관실 이석록▶부장대우 글로벌캠퍼스 기획건설팀 송주환▶〃정보통신팀 오재민▶차장 서울캠퍼스 IT인프라팀 유대림▶〃미래위원회 윤병호▶〃지식출판원운영팀 신선호▶〃사업본부운영2팀 손호섭▶〃전략홍보팀 이원재▶〃교육선진화팀 원효식▶차장 글로벌캠퍼스 정보통신팀 천세옥▶〃총괄지원팀 박재성▶〃사업본부운영3팀 박식원▶과장 서울캠퍼스 학술정보팀 이연옥▶〃학사종합지원센터 표광희▶〃사업본부운영2팀 박승현▶〃IT인프라팀 김윤정▶〃교수학습개발부 정경욱▶〃국제학생지원팀 김보명▶〃재무회계팀 정재은▶〃재무회계팀 이대성▶〃비서실 두경훈▶과장 글로벌캠퍼스 진로취업지원센터 백경희▶〃진로취업지원센터 변민선▶〃총괄지원팀 정택문▶〃정보통신팀 한석수<보직>▶서울캠퍼스 사업지원팀장 손호섭▶〃사업본부운영2팀장 박성건
◆스카이데일리▶편집인 김신▶편집국 선임부장·정치사회부장 조문식▶편집국 산업부 부장대우 김도현▶편집국 부동산부 차장대우 정성문▶편집국 금융부 팀장 임현범▶편집국 사진·영상팀 차장대우 박미나▶경영지원본부장 상무이사 최은숙▶스카이엔뉴스 마케팅팀 이사 정성학
◆연합뉴스▶미래전략실장 김민철▶논설위원실 논설위원 유택형 엄남석 안수훈 정재용▶기획조정실장 이기창▶글로벌코리아센터본부장·한민족사업부장 현경숙▶콘텐츠평가실장(고충처리인 겸임) 지일우▶〃콘텐츠평가위원 전성옥 류일형▶미주총국장 내정 황정욱▶경기취재본부장 권정상▶경기북부취재본부장 주종국▶윤리감사팀 감사위원 송병승▶정치부장 맹찬형▶통일외교부장 황재훈▶문화부장 김계환▶미디어여론독자부장 김인철▶소비자경제부장 이상원▶증권부장 권혁창▶IT의료과학부장 유경수▶사회부장 조채희▶전국부장 최재석▶디지털뉴스부장 윤근영▶융합뉴스팀장 김재홍
◆조선비즈▶성장기업센터 부센터장 박지환
◆연합뉴스TV▶경영기획실장 이창섭▶보도국장 김홍태▶시청자센터장·고충처리인 권진택
◆OBS▶기술국장 변규용▶편성제작국 편성팀장 이동권▶보도국 정치경제팀장 배해수▶기술국 기술기획팀장 장건철
◆아시아경제TV▶사장 이평엽▶재무이사 이성로▶미디어본부장·보도국장 강헌주▶편성·제작국장 백재욱▶보도부장(부국장) 이형진
◆정보통신정책연구원<승진>▶통신전파연구실 통신정책그룹장 정진한 ▶방송미디어연구실 미디어시장분석그룹장 이재영