두테르테, 군인에 “3명까지 강간한다면, 내가 한 짓이라고 해줄 것” 농담 논란

로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 이번에는 사망자와 난민이 속출하는 계엄령 지역에서 군인들에게 여성을 성폭행해도 좋다는 발언을 해 논란이 일고 있다.

27일 현지 매체 등에 따르면 두테르테 대통령은 전날 계엄령 선포지역인 남부 민다나오 섬 일리간에서 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 추종 반군 소탕에 투입된 장병들을 위문했다.

두테르테는 이 자리에서 “이번 계엄령의 결과와 파장에 대해 내가 전적으로 책임을 질 것이다. 여러분은 맡은 바 임무에 충실하게 임하기를 바란다. 나머지는 내가 책임질 것”이라고 말했다. 이어 “여러분을 위해 내가 감옥에 가겠다. 여러분이 (여성을) 3명까지 강간한다면, 내가 한 짓이라고 해줄 것(If you had raped three, I will admit it, that's on me.)”이라는 농담도 했다.

두테르테의 계엄령 확대 발령 계획을 반대해온 피델 라모스 전 대통령은 “정부는 군대가 인권을 유린하지 않도록 강력한 조치를 해야 한다. 계엄령이 내려지지 않는 상태에서도 숱한 인권유린이 있었다”고 말했다.