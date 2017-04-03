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사회 사회일반

[인사] 행정자치부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆행정자치부<국장급 전보>▶국가기록원 기록서비스부장 조소연<고위공무원 승진>▶정부통합전산센터 운영기획관 이용석<부이사관 승진>▶개인정보보호정책과장 장한

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶국립중앙박물관 행정지원과장 백승필▶사행산업통합감독위원회 박성락▶지역발전위원회 김미라▶창조행정담당관 윤성천▶저작권정책과장 공형식▶방송영상광고과장 임성환▶국제관광기획과장 김장호▶국민홍보지원과장 이기정▶한국정책방송원 정책콘텐츠부장 김진곤▶한국정책방송원 방송기술부장 최종철▶한국정책방송원 운영관리부장 홍성운▶국립아시아문화전당 기획운영과장 이당권

◆헌법재판소<신규 임용>▶헌법연구관 최용범▶헌법재판연구원 교수 예승연

◆국민안전처<국장급 승진>▶안전정책실 생활안전정책관 김광용▶특수재난실 특수재난지원관 최명규<과장급 전보>▶안전정책실 안전기획과장 조덕진▶기획조정실 규제개혁법무담당관 김해▶중앙재난안전상황실 상황담당관 정우철▶재난관리실 재난경감과장 최병진▶재난관리실 복구총괄과장 박성식<부이사관 승진>▶국가민방위재난안전교육원 기획협력과장 전재준▶비상대비정책국 중앙민방위경보통제센터장 정안식

◆법제처<과장급 전보>▶법제정책국 법제조정법제관 공은정▶행정법제국 법제관 김태현▶경제법제국 법제관 서보경▶사회문화법제국 법제관 박종일<과장급 파견>▶충청남도 안승철▶충청북도 오은하

◆식약처▶대구지방식품의약품안전청 운영지원과장 이기호

◆한겨레신문사<편집국>▶미래라이프에디터 안수찬▶도쿄특파원 조기원▶여론팀장 신윤동욱▶콘텐츠기획팀장 황춘화▶디스커버팀 취재팀장 임인택▶ESC디자인팀장 홍종길▶인포그래픽팀장 이임정▶토요판디자인팀장 이정윤▶CTS3팀장 이천우▶통일외교팀장 박병수▶정책금융팀장 황보연▶산업팀장 이정훈▶사회데스크 손원제▶사회정책팀장 정혁준▶법조팀장 석진환▶수도권팀장 김규원▶충청강원팀장 송인걸▶국제뉴스팀장 이본영▶스포츠팀장 이동훈▶대중문화팀장 조혜정▶미래팀장 곽노필

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