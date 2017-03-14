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사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆법무부<검사 신규임용>▶서울중앙지검 김남엽 장태원▶서울동부지검 나광윤 이정우 이경환▶서울남부지검 문호섭▶서울북부지검 김민수▶서울서부지검 박준석▶의정부지검 유상우▶고양지청 온정훈▶인천지검 박대한 권준택▶부천지청 박상훈▶수원지검 권영우▶성남지청 김환권▶안산지청 김지웅 전종택▶안양지청 박기태▶춘천지검 양준열▶대전지검 이승수▶천안지청 이종민▶청주지검 박세혁▶대구지검 이동훈▶대구서부지청 박대웅▶부산지검 홍석원▶부산동부지청 박병인▶부산서부지청 장성훈▶울산지검 허창환▶광주지검 정성욱▶전주지검 이병래▶제주지검 박종호

◆고려대▶글로벌비즈니스대학장·경영정보대학원장·경상대학장 이병락▶국제대학원장·국제학부장 김성한▶과학도서관장 이헌

◆행정중심복합도시건설청<국장급 승진>▶공공건축추진단장 박승기

◆한국과학기술원▶자연과학대학장 김상규▶생명과학기술대학장 한용만▶공과대학장 김종환▶인문사회융합과학대학장 조애리▶경영대학장 김영배▶KAIST연구원장·KI융합연구혁신센터장 이상엽▶KAIST교육원장·교수학습혁신센터장 이태억▶교무처장 조용훈▶입학처장 신하용▶학생정책처장 이영훈▶학생생활처장·인권윤리센터장 신현정▶학술문화원장 박종철▶연구처장·연구기획센터장 김정호▶산학협력단장 최경철▶KAIST창업원장·K-School원장 김병윤▶기획처장·전략경영연구센터장 김보원▶국제협력처장 이재형▶행정처장 최용원▶자문역 이재남▶옴부즈퍼슨 박승오▶옴부즈퍼슨 구자경▶공과대학부학장 방효충▶과학영재교육연구원장 이창옥▶어학센터장 김영희▶총장실장 정선태▶기획팀장 김정현▶KAIST교육원 운영팀장 이창준

◆한국철도시설공단▶KR연구원 설계기준처장 이만수▶호남본부 건설기술처장 김용두▶감사실 시설감사부장 한상연▶건설본부 일반철도처 충청권부장 김용길▶수도권본부 시설관리처 시설총괄부장 전병규▶감사실 시스템감사부장 한창우▶기술본부 신호처 중앙제어설비부장 박종원▶KR연구원 기술연구처 전기연구부장 전공준▶수도권본부 기술처 전철전력PM부장 김연근

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