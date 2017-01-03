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사회 사회일반

[인사] 총리실 外

중앙일보

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종합 23면

◆총리실<고위공무원(국장급) 전보>▶교육문화여성정책관 박구연▶국정과제관리관 정현용▶녹색성장지원단 부단장 김성현▶4·16세월호참사피해자지원및희생자 추모사업지원단 단장 임석규<과장급 전보>▶기획총괄정책관실 국정상황과장 심종섭▶〃 국정관리과장 김용수▶공직복무관리관실 기획총괄과장 김민▶사회복지정책관실 사회정책총괄과장 김달원▶4·16세월호참사피해자지원및희생자 추모사업지원단 피해지원과장 이훈범

◆행정자치부<실장급 전보>▶부산광역시 행정부시장 박재민▶지방자치발전위원회 지방자치발전기획단장 이인재<국장급 전보>▶의정관 최승현▶인사기획관 한창섭▶전자정부국장 정윤기▶지방행정정책관 채홍호▶자치제도정책관 윤종진▶지역발전정책관 하병필▶국가기록원 기록관리부장 정연명▶개인정보보호위원회 사무국장 조상명<과장급 전보>▶자치법규과장 구본규▶정부청사관리소 방호기획과장 임철언▶과천청사관리소 시설과장 임성열▶대전청사관리소 〃 김현식▶이북5도 황해도 사무국장 조광래▶국가기록원 서울기록관 보존서비스과장 정상봉

◆고려대▶비서실장 박정기▶학생지원부장 겸 장애학생지원센터 부장 겸 학생복지부장 양동오▶인문사회계교육지원팀장 겸 ONE-STOP서비스센터장 겸 인문사회계행정지원팀장 윤상춘▶평생교육원학사지원부장 윤종근▶인재개발원 부장 겸 경력개발센터 부장 겸 학생상담센터 부장 백나실▶대학원행정실 부장 김은경▶기획팀장 겸 평가팀장 현계환▶KU개척마을운영지원팀장 박진배▶자연계행정지원팀장 겸 자연계교육지원팀장 최영진▶감사실 부장 오윤세

◆순천향대▶경영부총장 겸 SIR센터장 김승우▶교학부총장 겸 HRD본부장 겸 ACE사업단장 황창순▶산학협력부총장 이종화▶일반대학원장 정한용▶SCH미디어랩스학장 유현석▶산학평생대학장 이광수▶교무처장 겸 ACE사업단 부단장 김기덕▶입학처장 이상명▶학생처장 이경호▶기획처장 전창완▶진로개발처장 서건수▶국제교육교류처장 유병욱▶대외협력실장 원종원▶산학협력단장 김동학▶순천향의생명연구원장 임정빈

◆연성대▶교학부총장 김윤수▶대외부총장 권민희▶기획처장 이현호▶교무처장 김지영▶학생취업처장 은도현▶산학협력처장 김진배▶입학홍보처장 강석재

◆YTN<실국장급 보임>▶시청자센터장 김형근▶기획조정실장 류제웅▶미디어사업국장 김호성▶디자인센터장 겸 디자인센터 브랜드팀장 범희철▶편성제작국장 김장하▶기술국장 정해붕▶사이언스TV국장 겸 보도국 선임기자 채문석▶라이프국장 이동헌▶해설위원실장 겸 보도국 선임기자 추은호<부국장급 보임>▶보도국 취재부국장 김응건▶〃 선거단장 겸 〃 선임기자 이동우<부팀장급 보임>▶기획조정실 경영지원팀장 서영진▶〃 인사팀장 김경아▶〃 재무회계팀장 이선영▶〃 자산운영팀장 윤진완▶마케팅국 전략마케팅팀장 박경석▶미디어사업국 기획사업팀장 이교준▶〃 총괄사업팀장 이동열▶〃 매체협력팀장 백상기▶보도본부 보도행정팀장 김환명▶보도국 전국부장 김승재▶〃 편집2부장 김호준▶〃 편집4부장 배성준▶〃 뉴스지원팀장 이병식▶〃 콘텐츠제작팀장 한영규▶디자인센터 보도그래픽팀장 정지원▶〃 제작그래픽팀장 기내경▶편성제작국 편성팀장 박철원▶〃 제작2팀장 오승엽▶기술국 기술관리부장 김한수▶〃 IT시스템팀장 강계현▶〃 중계부장 오민철▶〃 기술연구소장 박형일▶라이프국 편성기획팀장 정동균▶〃 콘텐츠제작팀장 이강문▶글로벌센터 글로벌기획팀장 이승은▶〃 콘텐츠제작팀장 권영희▶〃 플랫폼서비스팀장 김익현▶사이언스TV국 과학뉴스팀장 이경아<지역취재본부 및 지국장 보임>▶보도국 전국부 제주취재본부장 유종민

◆아시아투데이<선임>▶부사장 박영서▶편집국 대기자 장용동<전보>▶편집국 생활과학부장 겸 중기벤처부장 진현탁<승진>▶광고마케팅국 부국장 임한혁

◆중소기업진흥공단<부서장 전보>▶홍보실장 양동민▶기획조정실장 이성희▶인재경영실장 최천세▶혁신전략실장 이창섭▶기금관리실장 김병수▶고객행복실장 이종철▶성과관리실장 이태연▶정보관리실장 권오윤▶리스크관리처장 김정열▶국제협력처장 천병우▶창업기술처장 이승지▶성과보상사업처장 김이원▶중소기업연수원장 구재호▶글로벌리더십연수원장 김필섭▶서울동남부지부장 박충환▶서울북부지부장 이용석▶인천지역본부장 김창철▶인천서부지부장 석동인▶경기동부지부장 전원찬▶경기서부지부장 홍병진▶경기북부지부장 정연모▶충북지역본부장 김성환▶충북북부지부장 서지원▶전북지역본부장 김형수▶전북서부지부장 신기철▶전남지역본부장 채무석▶전남동부지부장 김종균▶대구지역본부장 조정권▶경북동부지부장 황의경▶경북남부지부장 김종기▶울산지역본부장 김대규▶경남지역본부장 김상만▶경남서부지부장 김정원▶칭다오중소기업지원센터장 유권호▶미국중소기업지원센터장 박선곤

◆한국원자력환경공단<전보>▶안전사업본부장 박주완▶감사실장 최병일▶경영관리실장 김덕호▶조직예산팀장 박성재▶처분운반팀장 송승훈▶재난안전실장 김태식▶행정지원팀장 이철희▶기술연구소장 직대 조천형

◆국민체육진흥공단<임원 임명>▶스포츠레저사업본부장 황용필<관리직 임명>▶경륜·경정사업본부 경정운영단장 신용갑▶한국스포츠개발원 체육인재육성단장 정병찬▶스포츠레저사업본부 올림픽유스호스텔 총지배인 안경원<공단 본부 실장>▶홍보실장 김성택▶감사실장 김광식<스포츠레저사업본부 실장>▶골프장사업실장 전병호▶체육박물관추진단장 최종호<경륜·경정사업본부 실장>▶사업전략실장 이성철▶마케팅실장 이기한▶스포츠단운영실장 홍주훈▶영업총괄센터장 박인호▶장안지점장 신희섭▶분당지점장 최상헌▶관악지점장 최범진▶일산지점장 박영준▶성북지점장 이성오▶인천지점장 정인복▶천안지점장 최종림▶동대문지점장 성한용▶경정경주실장 이진형<공단 본부 팀장>▶대외협력팀장 백성봉▶창조3.0팀장 문원석▶재무관리팀장 배장환▶기금환수팀장 김한용▶자격기획팀장 이제원<스포츠레저사업본부 팀장>▶안전점검지원팀장 이두형▶레저스포츠팀장 전성하▶공원경영팀장 최성륜▶올림픽유스호스텔 관리팀장 최용필<경륜·경정사업본부 팀장>▶회계팀장 김윤수▶영업총괄팀장 목승훈▶사업서비스팀장 박정숙▶산본지점장 김석한▶경정훈련원장 전성민▶경정관리팀장 김재봉<한국스포츠개발원 팀장>▶국제인재팀장 김진범▶산업기획팀장 김형석▶산업기술팀장 박림▶산업지원팀장 김종헌

◆안전보건공단<임용(별정직기관장)>▶산업안전보건교육원장 신인재▶광주지역본부장 박남규<1급 승진>▶비서실장 임영훈▶산업안전보건연구원 안전보건정책연구실 이관형▶〃 산업화학연구실 화학물질연구센터소장 이근원▶〃 교수실 건설경영교육부장 이필혁▶〃 교수실 산업보건교육부장 조민환▶서울지역본부 교육센터 홍승온▶부산지역본부 교육센터소장 이융희▶광주지역본부 〃 김경순▶대구지역본부 전문기술위원실장 최흥구▶대전지역본부 교육센터 이주갑<1급 전보>▶산업안전실장 이진우▶건설안전실장 배계완▶교육미디어실장 김도원▶서비스안전실장 박상우▶정보화센터소장 이지현▶산업안전보건인증원장 안병준▶서울북부지사장 신통원▶강원동부지사장 김무영▶울산지사장 김일우▶경남지사장 박대식▶전북지사장 김일수▶제주지사장 이연수▶경기서부지사장 박현근▶경기중부지사장 김영호▶대구서부지사장 이주영▶충북지사장 유호진▶충남지사장 김덕일▶산업안전보건연구원 안전연구실장 유현동▶〃 직업건강연구실 직업건강연구부장 이미영▶〃 직업건강연구실 역학조사부장 이상길▶〃 교육과정운영실장 고광재▶〃 교수실장 배영복▶〃 교수실 안전공학교육부장 이하연▶〃 교수실 권용준▶서울지역본부 교육센터소장 김규식▶부산지역본부 전문기술위원실장 김현석▶중부지역본부 교육센터소장 최병남▶〃 교육센터 김연기▶〃 전문기술위원실장 황경용▶대구지역본부 교육센터소장 구권호▶대전지역본부 〃 고재철

◆한국철도시설공단<처장급 전보>▶영남본부장 김효식▶기획재무본부 미래사업기획처장 성영석▶〃 법무처장 홍성욱▶건설본부 건설계획처장 윤혁천▶〃 일반철도처장 기인도▶기술본부 수송계획처장 연덕원▶〃 차량처TF장 최종호▶시설본부 재산용지처장 김공수▶해외사업본부 인니지사TF장 박창완▶시설장비사무소장 권영삼▶호남본부 재산지원처장 한병덕▶〃 시설관리처장 이종태▶충청본부 재산지원처장 정백▶〃 시설관리처장 이인희▶〃 건설기술처장 장봉희▶강원본부 시설관리처장 전기신

◆한국광해관리공단<전보>▶감사실장 최상욱▶기획조정실장 현정석▶계약관리실장 백승한▶수질지반실장 남광수▶지역진흥실장 최재익▶자격검정센터장 안종만▶글로벌협력사업단장 조정구▶영남지사장 백승권▶호남지사장 김규원▶지반안정기술팀장 양인재▶강원지사 석탄지역진흥팀장 고도인▶충청지사 광해사업팀장 박성빈▶〃 석탄지역진흥팀장 이진국

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