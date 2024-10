◆ 사이먼 래틀 & 베를린 필하모닉 내한공연 11월 19일 오후 5시, 20일 오후 8시 예술의전당 콘서트홀

15년간 베를린 필을 이끌어 온 지휘자 사이먼 래틀이 2018년 이 오케스트라를 떠난다. 이번 내한공연은 래틀과 베를린 필의 마지막 조합을 국내에서 볼 수 있는 기회다. 2002년 클라우디오 아바도에게 지휘봉을 물려받은 래틀은 공연 실황중계 시스템인 ‘디지털 콘서트 홀’을 도입하는 등 시대를 앞서가는 혁신을 시도했다.

2013년 이후 4년 만인 이번 내한 공연에서 베를린 필은 슈트라우스의 ‘돈 후안’(19일), 스트라빈스키의 ‘페트루슈카’(20일) 등을 연주한다. 중국 출신 스타 피아니스트 랑랑이 협연자로 나선다. 랑랑은 2013년 래틀의 베를린 필하모닉과 ‘프로코피예프·버르토크’ 음반을 발매했는데, 이번 공연에선 특유의 저돌적 연주가 돋보이는 버르토크 피아노 협주곡 2번을 들려줄 예정이다.

<1월> ◆ 조성진 리사이틀 3~4일 롯데콘서트홀

◆ 서울시립교향악단 2017 신년음악회 4일 세종문화회관 대극장

◆ 빈 슈트라우스 페스티벌 오케스트라 신년음악회 19일 예술의전당 콘서트홀

◆ 빈 소년 합창단 신년음악회 21~22일 예술의전당 콘서트홀

<2월>

◆ 쾰른 필하모닉 오케스트라 10일 예술의전당 콘서트홀

◆ 리처드 용재 오닐 리사이틀 14일 예술의전당 콘서트홀

◆ 런던 심포니 오케스트라 20일 예술의전당 콘서트홀

<3월>

◆ 호세 카레라스 마지막 월드 투어 ‘음악과 함께한 인생’ 4일 예술의전당 콘서트홀

◆ 이자벨 파우스트, 알렉산더 멜니코프 & 쟝 기엔 케라스 7일 LG아트센터

◆ 표트르 안데르제프스키&카메라타 잘츠부르크 11일 롯데콘서트홀

◆ 오르가니스트 웨인 마샬 리사이틀 15일 롯데콘서트홀

◆ 김선욱 피아노 리사이틀 18일 롯데콘서트홀

◆ 베를린 콘체르트하우스 오케스트라 24일 예술의전당 콘서트홀

<4월>

◆ 파이프오르간 시리즈 X 15일 세종문화회관 대극장 세종문화회관이 파이프오르간 시리즈 10주년을 기념, 세계적인 오르가니스트 칼레비 키비니에미와 코리안 스트링 오케스트라의 협연을 준비했다.

◆ 서울시합창단 합창명곡 시리즈 헨델 오라토리오 ‘삼손’ 20~21일 세종문화회관 체임버홀

◆ 국립오페라단 무소르그스키 ‘보리스 고두노프’ 20~23일 예술의전당 오페라극장

◆ 피아니스트 가브리엘라 몬테로 21일 LG아트센터

◆ 손열음의 ‘음악편지’ 22일 롯데콘서트홀

<5월>

◆ 보리스 베레초프스키 16일 예술의전당 콘서트홀

◆ 라디오 프랑스 필하모닉 오케스트라 내한 공연 25일 세종문화회관 대극장

◆ 스코틀랜드 체임버 오케스트라&크리스티안 테츨라프 29일 LG아트센터

◆ 기돈 크레머&크레메라타 발티카 31일 예술의전당 콘서트홀

◆ 탈리스 스콜라스 31일 LG아트센터

<6월>

◆ 국립오페라단 ‘진주조개잡이’ ?3~4일 예술의전당 오페라극장

◆ 로테르담 필하모닉 오케스트라 4일 예술의전당 콘서트홀

◆ 필라델피아 오케스트라 7~8일 롯데콘서트홀(7일), 예술의전당 콘서트홀(8일)

◆ 카운터테너 데이비드 대니얼스와 크리스토프 뒤모&세종솔로이스츠 9일 예술의전당 콘서트홀

◆ 스테판 피 재키브&지용 리사이틀 ‘트라이앵글’ 14일 예술의전당 콘서트홀

◆ 진은숙 오페라 ‘이상한 나라의 앨리스’ 29일~7월 1일 롯데콘서트홀

<7월>

◆ 드레스덴 필하모닉 오케스트라 8일 예술의전당 콘서트홀

◆ 서울시립교향악단 실내악 시리즈 5 ‘아메리카의 혁신가들’ 15일 세종문화회관 체임버홀

<8월>

◆ 오르가니스트 올리비에 라트리 내한 공연 3일 롯데콘서트홀

◆ 한·중수교 25주년 기념 차이나 내셔널 심포니 오케스트라 내한 공연 25일 예술의전당 콘서트홀

<9월>

◆ 백건우 베토벤 소나타 전곡연주 1일 예술의전당 콘서트홀

◆ 미샤 마이스키 첼로 리사이틀 12일 예술의전당 콘서트홀

◆ 바이에른 슈타츠오퍼 오케스트라 13일 예술의전당 콘서트홀

◆ 피아니스트 다이브 프레이&세종솔로이스츠 19일 예술의전당 콘서트홀

◆ 임동혁&임지영 듀오 리사이틀 26일 예술의전당 콘서트홀

◆ 체코 필하모닉 오케스트라 28일 예술의전당 콘서트홀

<10월>

◆ 라파우 블레하츠 14일 예술의전당 콘서트홀

◆ 서울시합창단 합창명곡 시리즈 하이든 오라토리오 ‘사계’ 19일 세종문화회관 대극장

<11월>

◆ 카티아 부니아티쉬빌리 피아노 독주회 1일 롯데 콘서트홀

◆ 이차크 펄먼 바이올린 리사이틀 12일 예술의전당 콘서트홀

◆ 로열 콘세르트허바우 오케스트라 15~16일 롯데콘서트홀

◆ 크로노스 콰르텟 ‘검은 천사들’ 21일 LG아트센터

◆ 연광철 & 김선욱 독일가곡의 밤 28일 예술의전당 콘서트홀

<12월>

◆ 빈 심포니 오케스트라 5일 예술의전당 콘서트홀

◆ 마린스키 오케스트라 12일 예술의전당 콘서트홀

