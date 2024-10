런던예술대학교 ‘파운데이션 과정 졸업 전시회’ 12월 7일~12일 개최

국내 유일한 런던예술대학교(University of the Arts London, UAL) 파운데이션 과정 교육 기관 FLA School of Arts는 12월 7일(수)~12월 12일(월)까지 런던예술대학교 파운데이션 과정 졸업 전시회를 서울 인사동 ‘갤러리 가이아’ 2층에서 진행한다.

이 전시회는 런던예술대학교 파운데이션 과정 수료를 위한 졸업전시회(Graduation Exhibitions)이며, 런던예술대학교 학위 인증기관(UAL Awarding Body)에서 최종 심사를 위해 런던예술대학교 파운데이션 코스 관리 감독관 Sarah Atkinson 이 방문할 예정이다.

전시회 관계자는 “그 동안 FLA School of Arts 파운데이션 과정과 런던예술대학교에 관심이 많았던 학생들과 부모님들이 마음껏 작품을 감상할 수 있는 기회니 런던예술대학교 진학을 희망하는 학부모, 학생들의 많은 참여를 바란다.”고 전했다. 단 런던예술대학교 파운데이션 과정 최종 심사가 있는 2016년 12월 09일(금)에는 갤러리 방문을 할 수 없다.

이번 전시회 관람은 무료이며, 졸업 전시 관람 후 문의 사항 및 상담을 희망하는 사람은 안내 데스크에 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

또한, FLA School of Arts에서는 현재 2017년 3월에 개강하는 ‘런던예술대학교 파운데이션 과정’을 모집 중이며, 2016년 12월 10일(토) 오후 2시에는 ‘2017학년도 런던예술대학교 파운데이션 과정 신입생 모집’ 설명회가 갤러리 가이아에서 진행된다.

온라인 중앙일보