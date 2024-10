2016.08.21 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 설민석의 조선왕조실록 설민석 세계사 02 채식주의자 한강 창비03 풀꽃도 꽃이다1 조정래 해냄출판사 04 빅보카 코어 신영준 로크미디어 05 나에게 고맙다 전승환 허밍버드 06 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재07 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜08 나미야 잡화점의…히가시노 게이고 현대문학 09 빨강머리 앤이 하는 말 백영옥 아르테10 편안하고 사랑스럽고 그래 퍼엉 예담

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 터널 하정우 오달수 배두나02 스타트렉 비욘드 크리스 파인 사이먼 페그 03 덕혜옹주 손예진 박해일04 마이펫의 이중생활(애니메이션) 05 인천상륙작전 이정재 이범수 진세연06 서울역(애니메이션) 07 부산행 공유 마동석 정유미08 국가대표2 수애 오달수 오연서09 갤럭시 히어로즈 제임스 아놀드 10 마이 리틀 자이언트 마크 라이런스

연극 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 쉬어매드니스 김승가 이원석 현봉식02 카포네 트릴로지 이석준 윤나무03 옥탑방고양이 진성민 김영한 이익형04 클로저 박소담 배성우 박은석05 라이어1탄 안수진 장지훈 공찬호06 햄릿-더플레이 김강우 김동원 이갑선07 작업의 정석 김대우 김동원 08 트루웨스트 리턴즈 배성우 오만석09 두 여자 임일범 김희윤 문성현 10 룸넘버13(대구) 최이준

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 첼로 소품집/ 엔리코 마이나르디 DG02 랩소디/얀손스, 마추에프 BR KLASSIK03 베토벤:피아노협주곡/셀, 길렐스 Warner04 베토벤&베르디:현악사중주/프레빈DG05 쇼팽:피아노협주곡1번/소콜로프 Sony06 바리에르:첼로 소나타/콕세 Alpha07 라흐마니노프:교향곡2번/얀손스 RCO08 리히터-유로아츠 레코딩전집 Sony09 바흐:푸가의 기법/포저Channel Classics10 프란체스카티-바흐: 바이올린 협주곡DG

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 휘파람 BLACKPINK02 Whatta Man 아이오아이03 여름밤에 우린 스탠딩 에그 04 Why So Lonely 원더걸스 05 puzzle 씨잼06 너 그리고 나 여자친구 07 붐바야 BLACKPINK 08 Day Day 비와이09 CHEER UP TWICE 10 호랑나비 보이비