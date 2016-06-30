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사회 사회일반

[인사] 농림축산식품부 外

중앙일보

입력

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종합 24면

◆농림축산식품부<3급 승진>▶농업금융정책과장 박순연▶국제협력총괄과장 배상두

◆한양대<서울캠퍼스>▶국제학대학원장·국제학부장 엄구호▶언론정보대학원장 황상재▶의과대학장·의학전문대학원 최호순▶인문과학대학장 서경석▶자연과학대학장 손대원▶경제금융대학장 김영산▶간호학부장·임상간호정보대학원장 탁영란▶공학대학장·공학기술대학원장 강창욱▶약학대학장 최한곤▶경상대학장·기업경영대학원장 박광호▶디자인대학장·예술디자인대학원장 이재환

◆교통안전공단<전보>▶도로교통안전본부장 황병훈▶경인지역본부장 이성신▶부산경남지역본부장 서종석▶호남지역본부장 백안선▶강원지사장 오종배▶인천지사장 김지우▶경기북부지사장 오순석▶전북지사장 조정조▶제주지사장 신명식▶교통안전교육센터장 김동찬▶재정회계처장 송성국▶자격관리처장 송인길▶인증검사실장 이광범▶조사분석팀장 최광호▶중부지역본부 안전관리처장 이진구▶부산경남지역본부 〃 조남준▶전북지사 〃 양정훈▶강남검사소장 최창락▶춘천검사소장 김영흠▶원주검사소장 성정제▶동해·태백검사소장 이영주▶수원검사소장 백운삼▶천안검사소장 성훈모▶북광주검사소장 남창선▶군산검사소장 이재원▶정읍·남원검사소장 한재규

◆한국금융연구원<승진>▶선임연구위원 임형석

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