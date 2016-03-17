[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<과장급 전보>▶교육정책과장 오정민
◆국가보훈처▶보훈심사위원회 상임위원 장재욱
◆국민권익위원회<부이사관 승진>▶교통도로민원과장 백승수▶환경문화심판과장 김응서<서기관 승진>▶감사담당관실 이희성▶창조기획재정담당관실 원영재▶국민신문고과 김영희▶교통도로민원과 김경태▶행정심판총괄과 이혜정
◆기상청<4급 승진>▶기획재정담당관실 신언성▶운영지원과 박정수▶예보정책과 박영연▶예보기술분석과 함동주▶관측정책과 한성의▶기후정책과 김재영▶기상서비스정책과 문재인▶국가기후데이터센터 이명희
◆조달청<부이사관 승진>▶신기술서비스국 정보기술계약과장 김지욱<과장 승진>▶조달품질원 품질점검팀장 장완수▶〃 조사분석팀장 김지숙<서기관 승진>▶규제개혁법무담당관실 홍순후▶국유재산관리과 신동준▶조달등록팀 박동원<과장 전보>▶물품관리과장 한윤자▶쇼핑몰구매과장 최진▶건설용역과장 박시훈▶토목환경과장 임헌억▶강원지방조달청장 강대춘▶경남지방조달청장 이교문▶제주지방조달청장 김태경
◆서울대▶보건진료소장 임춘수
◆서경대<서경혁신원 보임>▶원장 김범준▶부원장 한문성·구자억▶대학혁신및평가센터장 박영선▶부센터장 김재현▶핵심역량교육센터장 김환건▶재정지원사업지원센터장 반성택▶교수학습지원센터장/인성교육센터장 윤영란▶진로·심리상담센터장 민미희▶취업지원센터장/창업지원센터장 김성석▶사회봉사지원센터장 고현우▶종합서비스센터장 장영기<산학연구처 보임>▶산학연구처장 이광엽<비전임교원 신규임용>▶석좌교수 이영작▶특임교수 고성국
◆국민일보▶경영부문총괄(상무이사) 정병덕▶컨텐츠제작총괄(이사) 조용래▶대외협력단장(이사대우) 이승한▶논설위원실장 김진홍▶판매국장 성기철▶경영전략실장 김의구▶종교국장 신종수