[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶관광레저정책관실 관광개발지원과장 이성선▶국립현대미술관 배종민▶국립민속박물관 민속기획과장 유은상▶대한민국역사박물관 기획운영과장 정세웅▶국민대통합위원회 파견 최재원
◆산업통상자원부<실장급 전보>▶국가기술표준원장 제대식
◆인사혁신처<고위공무원 승진>▶인사혁신국장 최재용
◆국민권익위원회<과장 전보>▶행정관리담당관 김상년▶제도개선총괄과장 김인종▶청렴조사평가과장 민성심
◆기상청<고위공무원단 전보>▶부산지방기상청장 임병숙<3급 전보>▶대전지방기상청장 임용한▶기상레이더센터장 전준모<4급 전보>▶대변인 정현숙
◆울산시<3급 승진>▶문화체육국장 권성근▶북구(부구청장 요원) 이형조▶시민안전실장 직대 황재영▶상수도사업본부장 김정규<4급 승진>▶관광진흥과장 강종진▶노인장애인복지과장 최이식▶문화예술과장 진부호▶원자력산업안전과장 김진환▶농축산과장 정옥현▶항만수산과장 안환수▶환경관리과장 최수미▶도시개발과장 한영우▶건설도로과장 직대 이형우▶법무통계담당관 곽병주▶입법정책〃 김하현▶남구 김재두▶울주군 이춘근▶도로부장 서인보▶가축위생시험소장 정성진
◆충북도<2급 승진>▶의회 사무처장 김광중<2급 전보>▶재난안전실장 강호동<3급 승진>▶보건복지국장 권석규<3급 전보>▶충주시 전출(부시장 요원) 오진섭<4급 전보>▶공보관 전원건▶비서실장 이재영▶음성군 전출(부군수 요원) 임택수
◆서울대<교원 겸보>▶자유전공학부 부학부장 양일모▶그린바이오과학기술연구원장 이희재<승진 및 전보>▶연구처 연구지원과장 이기정▶그린바이오과학기술연구원 행정실장 이찬조▶중앙도서관 수서정리과장 이재원<전보>▶교무처 교무과장 김병오▶〃 학사과장 유덕웅▶재정전략실 재정전략팀장 김번겸▶중앙도서관 정보관리과장 신승철
◆한밭대<4급>▶교무과장 박기원
◆뉴스1▶편집위원 이기창
◆CTS기독교TV<임원 승진>◆부사장▶경영본부장 고장원◆상무▶방송본부장 백승국◆이사대우▶제작국장 박성진▶교회협력국장 송성화<보임>▶특임(선교담당)부사장 이만순▶특임(사업담당)부사장 최현탁▶선교본부장 정찬덕▶선교국장 이상범▶대외협력국장 이정석
◆서울시설공단▶도로교통본부장 민병찬
◆국민연금공단 기금운용본부<실장급 전보>▶대체투자실장 유상현▶투자자산사후관리강화추진단장 윤영목<팀장급 전보>▶주식운용실 패시브팀장 민정기▶대체투자실 기업투자팀장 김재범▶해외대체실 해외부동산팀장 김현수▶리스크관리센터 리스크관리팀장 신승엽
◆주택금융공사<전보>▶서울남부지사장 채재현▶순천〃 박형규
◆한국가스안전공사<상임이사 전보>▶기획관리이사 김성문▶안전관리이사 박장식
◆한국농수산식품유통공사▶비상계획실장 김용덕
◆한국농어촌공사<1급>▶기획조정실장 김종필▶비상계획실장 이승철▶해외기술처 칼파사르사업추진단장 김문기▶성장전략실장 장중석▶정보화추진처장 신진균▶농어촌연구원 농공연구실장 박우임▶경기지역본부장 전승주▶금강사업단장 안순섭<2급>▶정보화추진처 IT총괄부장 황재준
◆인천국제공항공사<1급 승진>▶류진형 신주영<2급 승진>▶신동익 박승희 오충훈 박종혁 이종환 우성태
◆한국노동연구원▶연구관리본부장 김승택▶고용정책연구본부장 정진호
◆한국조세재정연구원▶연구기획본부장 정재호▶조세지출성과관리팀장 김학수▶재정지출분석센터장 윤성주▶감사실장 성주석▶경영지원실장 이희수▶연구출판팀장 최병규▶재무관리팀장 강민주▶인사관리팀장 최윤용
◆기초과학연구원▶혈관연구단 단장 고규영▶나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 이효철▶원자제어 저차원 전자계 연구단 부연구단장 조문호
◆농림수산식품기술기획평가원▶사업관리본부장 신성암