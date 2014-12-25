[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부＜과장급 파견＞▶국민대통합위원회 김남균▶2015세계물포럼조직위원회 소성환
◆해양수산부＜전보 및 파견(과장급)＞▶국제협력총괄과장 오광석▶수산자원정책〃 박환준▶동해어업관리단장 정상윤▶서해〃 정동기▶국립수산과학원 김동욱▶허베이스피리트피해지원단 지원총괄팀장 김태기
◆조선비즈＜승진 및 임명＞▶금융부장 김기성▶사회정책부장 이철현▶부동산유통부장 김주현▶경제정책부장 직대 차장 정재형
◆도로교통공단＜위원 승진＞▶감사실장 최원일▶단속장비처장 박길수＜1급 승진＞▶면허관리처장 신승철▶경영평가〃 김용호▶교육운영〃 이두희▶방송기술국장 황수일＜2급 승진＞▶교통안전처 나정무▶서울특별시지부 안전시설부장 정일섭▶한국교통방송대전본부 지원심의국장 민명기▶울산·경상남도지부 이강오▶회계관재처 김병석▶교육관리처 유진선▶제주특별자치도지부 안전시설부장 김태운▶한국교통방송광주본부 편성제작국장 김창용▶광주·전라남도지부 교육홍보부장 김종완▶교통과학연구원 현철승
◆교통안전공단＜전보·보직발령＞▶홍보실장 김종현▶감사처장 주종갑▶창조혁신〃 이상훈▶성과평가〃 김용헌▶운영지원〃 신양철▶인재개발〃 박상언▶재정회계〃 김동찬▶교통안전교육〃 조시영▶자격관리〃 이진구▶자동차정보〃 조경수▶철도교통안전〃 엄득종▶철도승인〃 허남규▶철도기술〃 송병호▶항공교통안전〃 김원호▶항공시험〃 김두호▶자동차검사〃 류익희▶검사기술개발〃 배진민▶CNG검사〃 강성열▶교통안전연구개발원 미래교통개발처장 최병호▶자동차안전연구원 인증검사실장 윤영식▶〃 친환경평가실장 신재승▶경인지역본부 경기북부지사장 오종배▶중부지역본부 충북〃 오순석▶부산경남지역본부 경남〃 허필입▶〃 울산〃 김영준▶호남지역본부 전북〃 최양규▶서울지역본부 안전관리처장 김영만▶〃 안전지원〃 조정조▶중부지역본부 안전관리〃 김영순▶대구경북지역본부 안전관리〃 곽일▶호남지역본부 안전지원〃 신홍철▶교통안전교육센터장 백정기▶강남검사소장 손수환▶구로〃 선종남▶성남〃 이종범