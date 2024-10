책 읽기 좋은 날, 다시 찾은 라이브러리

가을엔 이토록 풍족한 곳이 없다. 영감 충전의 플랫폼, 취향 있는 크고 작은 라이브러리를 찾았다.

PART 1 방대한 양의 가치 있는 지식 저장소 라이브러리

라이브러리 네이버 라이브러리

특화된 서적 디자인·IT 서적 및 백과사전·매거진

라이브러리 가이드 1만 7천여 권에 달하는 국내 최대 디자인 서적을 구비한 네이버 라이브러리. 디자인·IT 및 백과사전·매거진 세 가지 섹션으로 공간을 나눴고, 각 섹션별로 인테리어를 달리해 장서를 구비했다. 나무로 둘러싸인 곳에서 디자인 서적을, 서재 느낌 물씬 나는 곳에서 전집 및 IT 서적을 탐독할 수 있다. 고가의 장서도 사서에게 요청해 열람해야 하는 번거로움이 없다는 것이 이곳의 장점 중 하나다.

1mm 틈새 즐기기 큐레이터가 2주마다 주제를 달리해 그와 어울리는 책들을 소개하는 ‘스페셜 테이블’ 코너. 영국 출판사 ‘돌링 킨더슬리’에서 발행한 시리즈를 만날 수 있는 ‘DK 레퍼런스 북 시리즈’ 코너.

책으로 엿보는 라이브러리의 취향

1 '10 Corso Como: A to Z'

10 꼬르소꼬모 설립자 카를라 소차니가 알파벳 A부터 Z로 자신에 대해 이야기한 책.

2 'The Weather Diaries'

신선함을 주는 유화 느낌의 화보가 가득하다.

3 'Uppercase for the creative and curious'

공예, 일러스트, 그래픽디자인, 아티스트 등 업계 최신 트렌드를 소개하는 캐나다 디자인 매거진.

by 송화정(네이버 라이브러리 큐레이터)

주소 경기 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

문의 1588-3830

이용시간 평일 오전 9시~오후 9시, 주말 오전 10시~오후 5시 (매달 둘째·넷째 주 월요일 휴관)

라이브러리 현대자동차 오토 라이브러리

특화된 서적 자동차 관련 서적

라이브러리 가이드 현대자동차에서 도산 사거리에 오픈한 문화 체험관 모터 스튜디오. 1층에서는 아트워크 전시, 2층에서는 현대자동차 오토 라이브러리로 운영 중이다. 오토라이브러리답게 이 공간의 초점은 ‘자동차’ 하나에 맞춰 있다. 역사, 엔지니어링, 디자인 등 자동차 관련 2천6백여 권의 서적을 갖춘 이곳에서 자동차가 얼마나 흥미로운 결정체인지 보여주는 서적들을 구비할 예정이라니 기대해도 좋다.

1mm 틈새 즐기기 자동차를 소재로 한 패션, 영화, 인물, 여행 책을 소개한 엔터테인먼트, 아트, 패션, 여행 섹션.

책으로 엿보는 라이브러리의 취향

1 'Form Follows Function: The Art of the Supercar'

페라리, 람보르기니, 부가티 등 유명 슈퍼카의 사진이 담긴 디자인 북.

2 'Giorgetto Giugiaro'

피아트 판다, 폭스바겐 골프, 현대자동차 포니를 디자인한 세기의 자동차 디자이너 조르제토 주지아로의 책.

3 'Tracks'

독일 유명 레이싱 서킷, 뉘르부르크링의 사진이 담겨 있다.

by 이경연 (현대 모터 서울 큐레이터)

주소 서울 강남구 언주로 738

문의 02-542-3322

이용 시간 오전 9시~오후 9시(매달 첫째 주 월요일 휴관)

라이브러리 지혜의 숲

특화된 서적 인문 서적

라이브러리 가이드 가치 있는 책을 오래토록 보존하기 위한 지식의 리사이클링 문화 운동 일환으로 문을 연 지혜의 숲. 사회 유명 인사들과 출판사로부터 기증받은 도서들로 운영된다는 점에 의미 있는 곳이다. 서가에 책을 기증한 이들에 따라 3개 관으로 나뉘는데, 8m 높이에 달하는 서가를 만날 수 있는 1관은 연구자, 학자 등이 자신의 이름으로 기증한 도서, 2관과 3관은 출판사에서 기증한 도서로 채워졌다. 2천6백여 평의 으리으리한 규모의 공간에 기증받은 도서 50만 권 중 20만 권을 공개한 상태! 이번 가을, 파주 지혜의 숲으로 단풍놀이 겸 지식 산책을 떠나보면 어떨까.

1mm 틈새 즐기기 지혜의 숲 2와 3 사이에 새롭게 문을 연 정보 도서관에서 양질의 컬처 북을 만나볼 것.

책으로 엿보는 라이브러리의 취향

1 'The Art Book'

세계 3대 아트북 출판사로 꼽히는 영국 파이돈의 아트북. 유명 화가, 사진가, 조각가 등 아티스트의 작품을 빌려 그들을 소개했다.

2 '1001 Children's Books'

부제는 당신이 어른이 되기 전에 꼭 읽어야 할 책이다. 챕터 1은 0~3세, 챕터 2는 3세 이상으로 하여 12세까지, 연령별로 읽어야 할 책 1천1권을 소개했다. 읽기 쉽게 구성한 어린이 책은 어른들에게도 좋은 지침서가 된다.

3 'Atlantic'

대서양의 풍광을 담은 사진집. 풍부한 색감 덕에 눈앞에 대서양이 펼쳐진 기분이 든다.

by정병규(지혜의 숲 책임 연구위원)

주소 경기 파주시 회동길 145

문의 031-955-0082

이용 시간 1관 평일 오전 10시~오후 5시, 2관 평일 오전 10시~오후 8시, 3관 24시간 개방

라이브러리 현대카드 트래블 라이브러리

특화된 서적 여행 관련 서적

라이브러리 가이드 현대카드에서 여행이라는 테마로 야심차게 선보인 두 번째 라이브러리. ‘영감을 위한 여행’, ‘모험을 위한 여행’, ‘충전을 위한 여행’이라는 세 가지 카테고리 안에 1만 5천여 권의 여행 서적을 아트, 건축, 역사 등 13개 테마로 분류해 구비했다. 여기 1백96개국의 가이드 맵을 갖춘 섹션은 여행 전문 도서관이라는 타이틀에 힘을 더한다. 아날로그 여행자의 감성을 충족시키기 충분한 이곳을 찾아 여행자의 기분을 만끽해도 좋다. 현대카드 회원 본인 및 동반 1인 무료입장 가능.

1mm 틈새 즐기기<내셔널 지오그래픽> 전집을 만날 수 있는 1.5층의 전권 컬렉션 서가. 버추얼 시뮬레이션을 통해 세계 어느 곳이든 여정을 실제로 경험할 수 있도록 한 ‘플레이 존’.내셔널>

책으로 엿보는 라이브러리의 취향

1 'Travelling in India'

샤넬에서 칼 라거펠트와 15년간 근무한 아만다 할레치가 기록한 3주간의 인도 여행기.

2 'World Tour'

여행 중 수집한 호텔 라벨, 사진, 엽서, 스티커를 통해 여행 장소들을 보여준다.

3 'This Will Have Been'

1980년대 예술, 사랑, 정치를 조명한 동명의 전시 도록.

by 김시현(현대카드 트래블 라이브러리 홍보팀)

주소 서울 강남구 선릉로 152길 18

문의 02-3485-5509

이용 시간 화~토요일 정오~오후 9시, 일요일 오전 11시~오후 6시

PART 2 작지만 확실한 취향을 가진 동네 책방

책방 별책부록

특화된 서적 독립 출판물, 영화 관련 서적

책방 가이드 서교동 ‘어쩌다 가게’에 자리 잡은 별책부록. 서촌의 독립 출판물 겸 중고 서점 가가린 매니저로 오랜 시간 근무해온 오너가 오픈한 곳으로 10여 평 남짓한 공간에 예술·문학·인문 서적 독립 출판물을 알차게 구비해뒀다. 책장을 보물찾기하듯 꼼꼼히 살펴보면 부록이 아닌 나만의 별책이 될 특별한 도서를 만날 수 있을 거다. 처음 공동 대표로 문을 열어 단독으로 별책부록을 운영하게 된 오너는 앞으로 이곳을 자신의 관심사인 영화 관련 서적들로 채워갈 예정이란다.

1mm 틈새 즐기기 매장 한 켠에는 세월의 흔적이 고스란히 묻어나 더욱 반갑게 느껴지는 LP들을 만날 수 있다. 책과 관련된 아기자기한 잡화를 보는 재미는 덤이다.

책으로 엿보는 책방의 취향

1 'White Mountain'

엄유정 작가의 드로잉 북. 그녀가 아이슬란드를 여행하면서 그린 그림을 모은 책으로 자연의 천연색을 옮겨놓은 듯 색감이 무척 곱다.

2 아티초크 출판사의 시집선. 시집 한 편당 3가지 디자인 커버로 선보인다. 작은 사이즈로 휴대하기 좋다.

3 'Berlin'

매회 여행지를 달리해 선보이는 라바스의 사진집. 라바의 네 번째 여행지는 베를린이다. 베를린의 모습과 라바의 감성이 잘 어우러진다.

by 차승현(별책부록 오너)

주소 서울 마포구 동교로30길 21

문의 02-333-0580

책방 만일

특화된 서적 교육·환경 관련 서적

책방 가이드 더 많은 사람들이 ‘만일의 세계’를 꿈꾸길 바라는 마음에 문을 열었다. 책을 매개체로 좀 더 유연하게 자신의 메시지를 전하고 싶었다는 오너의 말이 인상 깊다. 서가를 ‘환경’ ‘사회’ ‘문학’ 3가지 카테고리로 나눴고, 책꽂이 한 칸마다 소주제를 부여해 환경·가족·인권·교육·과학 등의 서적을 구비했다. 관심 있는 책의 각주나 주석을 통해 알게 된 좋은 책들을 연결 고리처럼 소개하고 소규모 출판사, 대형 서점서가에 숨은 귀한 책 위주로 책을 선정한다. ‘색이 있어 좋다’고 이야기하며 즐겨 찾는 이들이 늘고 있다.

1mm 틈새 즐기기 마인드 맵처럼 뻗어 나가 흐름을 이루는 책들 사이로 자신에게 맞는 책을 찾아볼 것.

책으로 엿보는 책방의 취향

1 'Issue'

사회·정치·환경에 비판적 관점을 제시하는 잡지. 현대사진 작가와 작품을 소개한다.

2 '지성인의 결혼'

기존 결혼 제도에 회의를 품고 합리적인 결혼 양식을 찾고자 했던 사르트르와 보부아르 등 지성인 커플들의 결혼 실험을 담았다.

3 'GRANTA'

10년을 주기로 영국 대표 신진 작가를 발표하는 문예지.

by 이승주(만일 오너)

주소 서울 마포구 희우정로16길 46

문의 070-4143-7928

책방 북 + 스테이지

특화된 서적 공연 예술 서적

책방 가이드 대학로 예술극장에 자리 잡은 북 플러스 스테이지. ‘책 더하기 무대’라는 이름 그대로 공연에 특화된 책을 전문적으로 선보이는 공연 예술 서점이다. 사진·연극·무용 등 공연 예술 전반의 책을 집중적으로 소개해 대학로 공연장을 찾는 공연 예술인과 예술을 공부하는 학생들의 아지트로 그 역할을 톡톡히 하고 있다. 한국 희곡 1백 년을 대표하는 국내 유일의 희곡 선집인 <지만지 한국 희곡>을 전집으로 만날 수 있는 국내 유일무이한 곳이다.지만지>

1mm 틈새 즐기기 큐레이터가 자신이 아끼는 서적을 모아둔 3×3 전시 코너. 책마다 붙어 있는 포스트 잇은 큐레이터가 특히 감명 깊게 읽은 부분을 체크해둔 것이다.

책으로 엿보는 책방의 취향

1 'Miseenscene'

리움에서 진행한 ‘미장센’ 전시 도록. 예술계가 다양한 장르를 넘나드는 요즘, 공연 예술과 시각 예술의 접목을 소개한다.

2 'Out of Frame'

3×3 전시의 초대 작가였던 이문호 작가가 참여한 기획전 도록.

3 'Move.'

국립현대미술관에서 진행한 전시 도록. 현대미술과 무용의 관계를 주목해보는 전시로, 예술 장르가 활발하게 교류하는 모습을 볼 수 있다.

by 황정인(북+스테이지 3X3 전시 큐레이터)

주소 서울 종로구 대학로10길 17

문의 02-3668-0121

책방 헬로 인디북스

특화된 서적 국내 소규모 출판 서적

책방 가이드 사람들이 자신이 직접 겪고, 보고, 느낀 바를 책 안에 진솔하게 담아낸 셀프 퍼블리싱 출판물의 매력에 홀딱 빠진 오너는 그들을 위한 사랑방인 책방을 오픈했다. ‘국내 저자’가 발행한 ‘소규모 출판물’이라면 언제든, 누구나 모두 오케이! 그 훈훈한 인심 덕에 헬로 인디북스의 책장과 공간은 책들로 차고 넘칠 지경이다. 그리고 그 사랑에 힘입어, 11월 사랑방 같은 이곳에서 좀 더 큰 집으로 이사해 더 큰 사랑으로 우리를 맞이할 예정이라니 참고하도록.

1mm 틈새 즐기기 갤러리로 이용하고 있는 벽면에서 전시 중인 작가의 작품을 관람해볼 것.

책으로 엿보는 책방의 취향

1 'Ma Peach'

일러스트레이터 작가가 태명이 복숭아인 아이를 위해 그린 출산 일기.

2 '노윤호씨'

어머니로부터 들은 외조부의 출생부터 장례식까지의 이야기를 만화로 담았다.

3 '사사미진', '명랑여행용품전'

저자 정승빈의 신간. 공항을 오가는 사람들과 공항 풍경을 그렸다.

by 이보람(헬로 인디북스 오너)

주소 서울 마포구 서강로9길 55

문의 010-4563-7830

기획=유정수 쎄씨 기자, 사진=김미연 기자