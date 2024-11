IT 솔루션에 관한 해답. Japan IT Week Autumn 2014 10월 29일 개막

오는 10월 29일부터 31일까지 일본 마쿠하리 메세(MAKUHARI MESSE, Japan)에서 일본 핵심 IT 기술을 엿볼 수 있는 Japan IT Week Autumn(www.japan-it.jp/en/aki/)이 Reed Exhibitions Japan 주최로 개최된다.

Japan IT Week Autumn은 일본 최대 IT 전시회 및 세계 최대 소프트웨어 & 애플리케이션 전시회로 알려진 IT Week Spring의 자매 전시회로서, 보편적으로 가을부터 예산을 시행하는 일본 기업의 특성에 맞추어 5년 전 처음 가을에 개최되어 이제는 일본을 대표하는 IT 비즈니스 상담 전시회 중의 하나로 성장하였다. 금년도는 전년대비 150% 증가한 430개 사가 참가하고 IT 업계 전문가 32,000명이 참관할 예정이다.

본 전시회는 각기 클라우드, 웹 & 모바일 마케팅, 데이터 센터, 정보 시큐리티, 스마트폰 & 모바일, 빅데이터 활용, 통신판매 솔루션에 관한 전문 전시회 7개로 구성되어, NTT COMMUNICATIONS, SONY, PANASONIC, SOFTBANK, KDDI, CISCO SYSTEMS, BOX, FIREEYE, F5 NETWORKS JAPAN 등과 같은 세계 주요 기업이 최신 기술과 솔루션을 전시한다.

특히, 이번 전시회에서는 일본 내 직접 상거래의 증가 추세로 상승세를 타고 있는 인터넷 보완 인식에 관한 전시회도 관심을 모으고 있다. Information Security Expo에서는 투자 기업을 위한 IT 자산관리 제품/서비스, 컨설팅뿐만 아니라, 해킹, 정보 유출, 내부자에 의한 부정 액세스 등에 대한 새로운 대책을 확인할 수 있다. 동시개최전인 Direct Commerce Solutions Expo에서는 전자상거래 및 전자우편 수주 사업을 위한 다양한 서비스와 솔루션이 전시되어, 일본 3대 운송회사인 JAPAN POST, YAMATO GLOBAL EXPRESS, SAGAWA EXPRESS가 다양한 서포트 서비스, 최신 컨트롤 시스템, 배달 서비스의 샘플 등을 전시한다.

전시회와 함께 개최되는 33개의 테크니컬 컨퍼런스에서는 MICROSOFT JAPAN, ORACLE, SALESFORCE.COM와 같은 IT업계 최고 리더들이 최신 업계 동향과 기술에 관하여 강연할 예정이다.

온라인 중앙일보