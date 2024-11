[뮤지컬&연극] 12일~4월 8일 예매가능한 공연 12선

17세기 프랑스를 배경으로 한 뮤지컬 두 편이 관객을 찾아갑니다. 왕(루이 13세)의 친위대인 삼총사와 달타냥의 모험을 그린 ‘삼총사’, 루이 14세 일대기를 담은 ‘태양왕’입니다. 당시 시대 배경을 보여주는 배우들의 화려한 복장은 빼놓을 수 없는 볼거리입니다. 우리나라 한(恨)의 정서를 재해석한 뮤지컬 ‘서편제’도 관객의 심금을 울릴 준비를 하고 있네요.

뮤지컬

① 태양왕

일시: 4월 10일~6월 1일 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 3·7시, 일·공휴일 오후 2·6시

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성전자홀

출연: 안재욱·신성록(루이 14세), 김소현·윤공주(프랑소와즈), 김승대·정원영(필립), 임혜영·정재은(마리), 이소정·구원영(몽테스팡) 등

특징: 17세기 프랑스 전제 군주였던 루이 14세 일대기를 그린 작품. 한국어 초연.

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: SBS·태양왕·인터파크씨어터

문의: 02-517-6334, leroisoleil.co.kr

② 삼총사

일시: 14~30일 화·목·금 오후 8시(단 18·28일 오후 4·8시), 수 오후 4·8시, 토 오후 3·7시, 일·공휴일 오후 2·6시

장소: 세종로 세종문화회관 대극장

출연: 성민·엄기준·박형식(달타냥), 이건명·김형균·신성우(아토스), 손준호·민영기·김민종(아라미스), 조순창·김법래(포르토스), 김아선·소냐(밀라디), 다나·김여진·김사은(콘스탄스) 등

특징: 15일만 펼쳐지는 공연. 지금까지 삼총사에 출연했던 배우들 대거 출연.

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 9만원, A석 7만원, B석 4만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 엠뮤지컬아트·CJ E&M

문의: 02-764-7857~9, www.musicalthreemusketeers.com

③ 서편제

일시: 20일~5월 11일 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시, 일·공휴일 오후 2·6시(단 4월 2일 오후 4·8시)

장소: 능동 유니버설아트센터

출연: 이자람·차지연·장은아(송화), 마이클리·송용진·지오(동호), 서범석·양준모(유봉), 김윤지(동호모), 문혜원(미니), 심정완(매니저) 등

특징: 이청준 소설 『서편제』원작. 송화와 동호가 어른이 되가면서 겪는 아버지 유봉과의 갈등 그리고 만남과 이별을 담았다.

가격: VIP석 11만원, R석 9만원, S석 7만원, A석 5만원, 커플석 18만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 오넬컴퍼니

문의: 1577-3363, www.musicalspj.com

④ 위키드

일시: 4월 30일까지 화~금 오후 8시, 토·일·공휴일 오후 2·7시(19일~4월 9일 수 오후 3시)

장소: 잠실동 샤롯데씨어터

출연: 옥주현·박혜나(엘파바), 정선아·김보경(글린다), 이지훈·조상웅(피에로), 남경주·이상준(오즈의마법사) 등

특징: 지난해 오리지널팀 공연에서 관객 24만5000여 명을 동원한 화제작

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 9만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 클립서비스

문의: 1577-3363, www.wickedthemusical.co.kr

⑤ 고스트

일시: 6월 29일까지 화~금 8시, 토 3시·7시30분, 일·공휴일 오후 2시·6시30분

장소: 신도림동 디큐브아트센터

출연: 주원·김준현·김우형(샘 위트), 아이비·박지연(몰리 젠슨), 최정원·정영주(오다메 브라운), 이창희·이경수(칼 브루너) 등.

특징: 페트릭 스웨이즈와 데미 무어가 출연한 영화 ‘사랑과 영혼’이 원작

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 9만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 신시컴퍼니

문의: 02-577-1987, ticket.interpark.com



⑥ 프랑켄슈타인

일시: 5월 11일까지 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 3시·7시30분, 일·공휴일 오후 2시·6시30분(단 12일 수 오후 3시 공연 없음)

장소: 흥인동 충무아트홀 대극장

출연: 유준상·류정한·이건명(빅터 프랑켄슈타인), 박은태·한지상(앙리 뒤프레), 리사·안시하(줄리아), 서지영·안유진(엘렌), 이희정(슈테판), 룽게(김대종) 등

특징: 충무아트홀 개관 10주년 기념 초연작. ‘삼총사’와 ‘잭더리퍼’를 맡았던 왕용범 연출.

가격:VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장연령: 중학생 이상

주최: 충무아트홀·SBS·kt media hub·인터파크INT·쇼텍라인

문의: 1666-8662, www.cmah.or.kr

⑦ 오리지널 내한 공연 맘마미아

일시: 23일까지 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3시, 토 오후 3시·7시30분, 일 오후 2시·6시30분

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성전자홀

출연: 영국 맘마미아 공연팀

특징: 1999년 영국 웨스트엔드에서 탄생한 맘마미아의 오리지널 팀 무대.

가격: VIP석 15만원, R석 12만원, S석 9만원, A석 7만원, B석 5만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: SBS·인터파크씨어터·신시컴퍼니

문의: 1544-1591, www.bluesquare.kr

⑧ 오리지널 내한 공연 저지보이스

일시: 23일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시, 일 오후 2·6시, 공휴일 오후 3시

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀

출연: 그랜트 앨미럴(프랭키 밸리), 다니엘 부이(토미 드비토), 케네스 메이어(밥 고디오), 임마누엘 커스티스(닉 매시) 등

특징: ‘Sherry’ ‘Can’t take my eyes off you’ 같은 히트곡을 낸 1960년대 그룹 ‘포시즌스’ 실화를 담은 공연

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 8만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: SBS·마스트엔터테인먼트·인터파크씨어터

문의: 02-541-3184, www.bluesquare.kr

연극

⑨ 피의 결혼

일시: 27일~4월 5일 월~금 오후 7시30분, 토·일 오후 3시

장소: 명동1가 명동예술극장

출연: 김미숙, 이승헌, 윤정섭, 김하영, 이주영, 차희, 김아라나, 이재현, 이유신, 김호윤, 이승우 등

특징: 스페인 시인인 페데리코 가르시아 로르카의 희곡 『피의 결혼』을 연출가 이윤택이 그만의 색깔로 표현.

가격: R석 5만원, S석 3만5000원, A석 2만원

입장연령: 중학생 이상

주최: 명동예술극장

문의: 1644-2003, www.mdtheater.or.kr

⑩ 아버지와 나와 홍매와

일시: 30일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3시·6시30분, 일 오후 3시

장소: 장충동2가 국립극장 달오름극장

출연: 신구, 손숙, 이호성, 정승길, 서은경

특징: 간암 말기를 바라보는 한 가족의 이야기. 지난해 9월 초연 당시 평균 객석 점유율이 98%나 됐다.

가격: R석 5만원, S석 4만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 국립극장·신시컴퍼니

문의: 02-577-1987, www.ntok.go.kr

⑪ 톨스토이의 ‘홀스또메르’

일시: 30일까지 월~금 오후 8시, 토·일 오후 4시

장소: 영등포동4가 CGV신한카드아트홀

출연: 유인촌, 김선경, 이경미, 김명수 등

특징: 톨스토이 중편소설 『어느 말 이야기』를 각색한 작품. 배우 활동을 다시 시작한 유인촌이 주인공을 맡았다.

가격: R석 6만5000원, S석 4만5000원

입장연령: 중학생 이상

주최: 극단 광대무변·CJ CGV

문의: 1588-0688, ticket.interest.me

⑫ 니나가와 유키오 연출 ‘무사시’

일시: 21~23일 금 오후 7시30분, 토 오후 2·7시, 일 오후 3시

장소: 역삼동 LG아트센터

출연: 후지와라 타츠야, 미조바타 준페이, 스즈키 안, 무사카 나오마사, 요시다 코타로, 시라이시 카요코 등

특징: 일본 연극계 거장 니나가와 유키오(79)가 연출을 맡았다. 일본 에도 시대, 전설적인 검객 미야모토 무사시와 라이벌 사사키 코지로와의 승부를 다룬 작품

가격: R석 7만원, S석 5만원, A석 3만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: LG아트센터

문의: 02-2005-0114, www.lgart.com

정리=조한대 기자