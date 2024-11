세브란스, 글로벌 특허 박람회 개최

세브란스는 27일 에비슨의생명연구센터(ABMRC) 1층 유일한홀에서 '제2회 세브란스 글로벌 페이턴트 페어(특허 박람회)'를 개최했다.

국제 심포지엄으로 진행된 1부 행사에서는 이스라엘 히브리대학의 ‘이쑴’, 일본 국립 뇌심혈관병센터, 싱가포르 A*STAR ETPL, 영국 임페리얼 대학의 기술사업화 전략과 성과가 발표됐다.

다국적 제약회사인 사노피아벤티스의 라이센싱 전략과 국내신약 연구개발의 방향성 제안, 의료기기 산업화를 위한 병원 연구 전략 및 방향성에 대한 발표도 이어졌다.

2부에서는 세브란스의 주요 우수기술 중 해외 포트폴리오가 확보된 12개의 기술을 ‘의약․바이오’ 및 ‘의료기기’ 분야로 나누어 개발자가 직접 소개하는 시간이 마련됐고, 미공개 특허 중 사업화 가능성이 높은 특허 70개가 포스터구연으로 발표됐다.

한편, 박람회 사전 행사로 연세대 보건대학원 지선하 교수와 세브란스병원 심장내과 장양수 교수의 기술을 (주)바이오에이지와 일본 굿맨(Goodman) 사에 각각 이전하는 기술이전 체결식도 진행됐다.

바이오에이지에 이전된 지선하 교수의 기술은 2건으로, 개인의 건강상태 노화정도를 측정하는 생체나이와 사망나이 연관성 분석모델과 개인의 연령, 비만도, 흡연력, 중성지방과 HDL 콜레스테롤 수치를 이용해 10년 내에 당뇨병에 걸릴 위험도를 예측하는 모형이다.

바이오에이지에서는 지선하 교수의 기술을 이용해 건강 검진 데이터를 이용한 당뇨 발병 예측과 생체 나이 예측 서비스 사업에 활용할 예정이다.

일본 굿맨 사로 이전된 장양수 교수의 쇼트 트랙 풍선 카테터(short track balloon catheter; PTCA balloon catheter having a guide wire lumen only distal to a balloon)’ 특허는 기존 풍선도자에 비해 기능을 개선한 기술로 아시아 지역에서 많이 사용되는 요골동맥을 이용한 관상동맥중재술에 유용하게 사용될 전망이다.

송시영 연세의료원 의과학연구처장은 “이번 기술 이전은 2012년 11월 국내 의료기관 최초로 개최한 제1회 특허 박람회를 통해 축적된 경험과 2013년 3월 연세의료원 산학협력단 분원 설립 이후부터 지속적으로 추진해 온 의료산업화 노력이 결실을 맺고 있음을 의미한다”면서 “세브란스는 최근 3년여 동안 출원한 428개의 신규 특허기술을 포함해 800여 개의 특허기술을 산업계와 지속적으로 공유해 의료산업의 발전을 도모하고자 하며, 보다 효과적인 특허 실용화가 가능한 특허를 창출하도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 박람회는 한국보건산업진흥원이 후원했다.

