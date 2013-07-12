[인사] JTBC 外

JTBC
▶광고본부장 김시래
▶사업본부장 송상훈
▶사업본부 사업팀장 함종선
▶기술담당 송영국
▶예능제작3팀 CP 성치경
▶내일팀장 이재원
◆보건복지부 ▶질병관리본부 국립인천공항검역소장 김덕중
◆방송통신위원회 ▶기획총괄담당관 김정렬▶홍보협력담당관 성종원▶방송정책기획과장 양한열▶방송시장조사과장 김성규▶개인정보보호윤리과장 반상권▶방송기반총괄과장 김동철▶방송통신위원회 김영관▶국민대통합위원회 파견 박노익
◆방위사업청＜고위공무원 임명＞▶방산진흥국장 이정용
◆인천시＜3급 승진＞▶자치행정국장 오병집▶여성가족국장 방윤숙▶아시아경기대회 지원본부장 이풍우▶인천경제자유구역 차장 조명조▶보건복지국장 김장근▶환경녹지국장 조영근＜3급 전보＞▶의회사무처장 방종설▶인천경제자유구역청 기획조정본부장 김진용▶경제수도추진본부장 김광석▶도시철도건설본부장 이광제▶도시계획국장 박만희▶정책기획관 유병윤▶항만공항해양국장 이광호▶종합건설본부장 박성만▶건설교통국장 강상석▶남구부구청장 한태일▶서구 부구청장 안영규▶옹진군 부군수 허기동▶인천발전연구원 이상익 정대유▶2014인천장애인아시아경기대회조직위 양의모
◆대구 달서구＜4급＞▶안전행정국장 조기태
◆목원대▶총무처장 양호승▶생활관장 김영배
◆부산항만공사▶홍보팀장 김근영▶선진경영〃노준호▶경영지원〃김찬규▶그린동반성장TF장 윤정미▶물류기획실장 김정원▶항만운영팀장 최형락▶고객서비스센터장 김성철▶감천사업소장 추연우▶건설계획실장 박호교▶항만건설팀장 민병근