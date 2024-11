퍼니 수트의 기본 스타일

1 체크 패턴 라펠이 돋보이는 재킷은 63만 2000원. 케네스 필드 by 샌프란시스코 마켓. 2 태슬 장식의 카멜 컬러 보트 슈즈. 81만 3000원. 알덴 by 샌프란시스코 마켓. 3 핑크 셔츠 6만9000원. 시리즈. 4 보타이 14만 9000원 드레익스 by 샌프란시스코 마켓. 5 서스펜더 13만원. 알버트 써스턴 by 분더샵(클래식). 6 블루와 레드, 화이트 스트라이프 타이와 옐로 타이는 11만1000원. 모두 이스트 하버 서플러스 by 샌프란시스코 마켓. 화이트와 네이비, 레드 스트라이프는 9만9000원 빈폴맨. 7 파이톤 소재의 부토니에 4만9000원. 파슨스 프로젝트 by MIK 24/7. 8 플라워 부토니에 8만원. 티비티에 by 분더샵(클래식). 9아이웨어 19만5000원 트리티 by MIK 24/7. 10 클러치 32만5000원. 쿠론. 11 네이비 팬츠 17만9000원. 시리즈. 12 버클 슈즈 69만 6000원. 케네스 필드 by 샌프란시스코 마켓.