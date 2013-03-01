[인사] 서울대 수의과대학장 류판동 外

◆서울대▶수의과대학장 류판동▶수의과대학부학장 윤정희▶음악대학장 김영률▶자유전공학부장 한경구▶기록관장 유홍림
◆부산대▶교육부총장 겸 대학원장 안홍배▶대외협력부총장 전호환▶교무처장 정영숙▶학생처장 배만호▶기획처장 최재원▶R&D미래전략본부장 김형국▶미래인재개발원장 김기홍▶교양교육원장 정인모▶대학생활원장 류호경▶학무부처장 김회용▶대학원 부원장 윤석찬▶의학전문대학원장 이원석▶생활환경대학장 이정란▶예술대학장 정귀인▶부산대 언론사 주간 전광호
◆강원대▶중앙박물관장 원정식▶평생교육원장 최형진▶동물생명과학대학 부학장 김병완▶사회과학대학 부학장 양병화▶산림환경과학대학 부학장 이정수▶약학대학 부학장 이종국▶인문대학 부학장 현진덕
◆한국교원대▶사도교육원장 천재순▶교육정보원장 이영준▶황새생태연구원장 박시룡
◆경인교대▶교육전문대학원장(대외협력부총장 겸직) 김정희▶교무처장 김창원▶학생처장 이대식▶기획연구처장 신영준▶산학협력단장 장인실
◆연세대 [신촌/국제캠퍼스]▶체육지원센터소장 김윤명▶상담센터소장 방연상▶대학출판문화원장 문일▶천문대장 김용철▶창업지원단장 손홍규▶리더십센터소장 정승화▶상남경영원장 손성규▶동서문제연구원장 이연호[원주캠퍼스]▶원주박물관장 오영교▶연세스포츠센터장 이의린▶아시아러닝센터장 김창수▶중등교육연수원장 문명상[원주의료원]▶기획조정실장 황금▶대외협력실장 민성호
◆숭실대▶대학원장 곽신환▶법과대학장 최정식▶경영대학장 유한주▶중소기업대학원장 김영수▶교육대학원장 이경화▶기독교학대학원장 박정신▶경영대학원장 이태식▶한국기독교박물관장 권영국▶숭실120주년기념사업회 사업단장 장창훈▶사이버교육사업단장 정무성▶〃부단장 김종훈▶봉사센터장 겸 장애학생지원센터장 허준수▶음악교육센터장 조춘구▶생활체육지도자연수원장 심성섭
◆동덕여대▶멀티미디어어학교육센터소장 김인석▶인문과학연구소장 김사인▶생활과학연구소장 박세연▶동덕문화관광이벤트전략연구소장 김미예
◆덕성여대▶부총장 최기헌▶교무처장 문애리▶학생처장 강준상▶입학홍보처장 주은선▶대외협력처장 허인섭▶사무처장 최용덕▶인문과학대학장 이상경▶사회과학대학장 신화용▶자연과학대학장 정하숙▶정보미디어대학장 이주영▶약학대학장 조애리▶예술대학장 김명옥▶대학원장 신승원▶특수대학원장 신은수▶종합인력개발원장 김종길▶평생교육원장 김경남▶언어교육원장 전진재▶산학협력단장 민대기
◆상지대▶총장 직무대행 최준길▶교수학습개발센터장 최돈민▶입학홍보처장 겸 국제교류센터장 박기관
◆추계예술대▶교학처장 박인호▶기획처장 김용배▶대외협력홍보실장 김희재▶음악대학장▶김금희▶미술대학장 강승희▶문학·영상대학장 김옥련▶교양학부장 남상문▶대학원장 김금희▶문화예술경영대학원장 이흥재▶교육대학원장 김성경▶전자정보도서관장 최진욱
◆가천대▶행정부총장 이상우▶보건과학대학장 안성민▶대외협력처장 겸 교학협력처장 최미리▶가천융합기술원 부원장 박방주▶국제교류실장 홍준희<메디컬캠퍼스>▶학생복지부처장 최원호▶교무부처장 겸 평생교육원장 이길남▶총무부처장 김덕겸
◆한국성서대▶기획실장 정해덕▶교무처장 김성경▶대학원장 김태규▶교목실장 박태수▶도서관장 원영희
◆대구가톨릭대 ▶의료과학대학장 김영진 ▶교무부처장 김용찬
◆서울아산병원▶소아청소년병원장 박영서▶방사선수술센터소장 안승도
◆한양대의료원▶한양대병원장 권성준▶한양대구리병원장 김경헌▶한양대국제병원장 고용▶한양대병원 부원장 김혁▶한양대구리병원 부원장 김재민▶한양대병원 기획관리실장 윤호주▶한양대의료원 대외협력실장 전재범
◆매경미디어그룹▶매일경제 논설주간 겸 편집담당 상무 박재현▶MBN 보도본부장 조현재▶MBN 미디어사업국장 장용수▶MBN 보도국장 이동원▶Mmoney 대표이사 김종영
◆한겨레[승진]▶이사·콘텐츠본부장 박찬수
◆한국식품연구원▶선임본부장 하재호▶대사기능연구본부장 하태열▶대사영양연구단장 김혜영▶식품분석센터장 황진봉▶총무재무실장 문진성▶시설자재실장 박성채