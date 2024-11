고티에, 그래미 어워드 '올해의 레코드상' 수상

[사진 Mnet 방송 캡처]

벨기에 출신 가수 고티에(Gotye)가 제 55회 그래미 어워즈에서 올해의 레코드상을 수상했다.

10일(현지시간) 미국 LA 스테이플스센터에서 진행된 제55회 그래미 시상식에서 고티에는 가수 킴브라가 피처링한 ‘Somebody That I Used To Know’로 주요 4개상 중 하나인 올해의 레코드 상(Record Of The Year)을 수상했다.

시상을 한 가수 프린스로부터 트로피를 건네받은 고티에는 “당신 덕분에 음악을 하게 됐다”고 인사를 전했고, “음악 하는 모든 분들에게 이 영광을 돌리고 싶다”고 수상 소감을 밝혔다.

올해의 레코드는 해당 뮤지션과 프로듀서, 엔지니어 등 곡의 여러 요소를 종합적으로 판단해 수상자를 결정한다. 작사·작곡만을 평가하는 올해의 노래(Song of the Year)와는 차이가 있다. 또 다른 부문인 올해의 앨범(Song of the Album)은 말 그대로 앨범의 전반적인 완성도를 평가한다.

미국 레코드예술과학아카데미(NARAS)가 주관하는 그래미 어워드는 권위 있는 대중음악 시상식으로, 오랜 전통과 5000명 이상 심사위원이 수상자를 결정하는 것으로 유명하다.

이날 시상식에는 테일러 스위프트, 저스틴 팀버레이크, 펀 등이 무대에 올라 축하무대를 펼쳤다. 스팅·리한나·브루노 마스, 마룬 5·알리샤 키스는 합동공연을 선보였다.

온라인 중앙일보