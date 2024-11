중앙대병원, 미국 메이요클리닉과 공동으로 하는 일은?

중앙대학교병원 심장혈관센터와 미국 메이요클리닉이 공동으로 주최하는 ‘중앙-메이요 심장혈관치료 국제협력회의 CHORUS 2013'이 오는 2월 1일과 2일 양일간 서울 JW메리어트 호텔과 중앙대학교병원에서 각각 열린다.

2010년을 시작으로 올해로 4회째 개최되는 이번 CHORUS 심포지엄은 순환기내과와 흉부외과 의료진이 한자리에 모여 새로운 심장혈관치료방법에 대해 공유하고 의견을 나눠 환자에게 보다 나은 치료법을 제공하고, 의학 발전에 이바지하려는 취지에서 매년 개최되고 있다.

첫째 날인 2월 1일 오후 5시부터 JW메리어트 호텔 3층 미팅룸에서 Hybrid Course - CASES based learning, Chung-Ang Heart Lecture 를 주제로 강연 및 토론이 진행될 예정이다. 둘째 날인 2월 2일 오전 8시부터 중앙대학교병원 중앙관 4층 동교홀에서 Heart failure, heart transplantation, LVAD, Clinical debates of timing of surgery, Luncheon Session: Interesting Topics, Catheter based therapy, Coronary artery disease Forum, CHORUS Case Session), New developments in SFA and popliteal artery treatment, Update on managing below-the knee lesions 등 8개의 세션을 통해 각 질환별 최선의 치료방법을 모색하는 자리를 갖게 될 예정이다.

이번 심포지엄의 사전등록은 1월 28일까지 홈페이지(http://chorusonline.org)로 온라인 등록 신청하면 되며, 기타 자세한 사항은 중앙대학교병원 심장혈관센터 (02)6299-1395로 문의하면 된다.

장치선 기자 charity19@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.