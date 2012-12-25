[인사] 문화체육관광부 지역민족문화과장 한민호 外

◆문화체육관광부[부이사관 승진]▶지역민족문화과장 한민호
◆부산시교육청[승진]◆지방3급▶감사관실 감사관 강수형▶해운대도서관 관장 박정기◆지방4급▶감사관실 감사서기관 박종만▶학생교육원 총무부장 이우준▶총무과 권영식[전보]◆지방3급▶학생교육문화회관 관장 정철교▶구포도서관 관장 박상돈◆지방4급▶시의회사무처 교육수석전문위원 최기건▶총무과장 송근향▶교육재정과장 장원규▶교육연구정보원 총무부장 이덕호▶학생교육문화회관 총무부장 김영이▶시민도서관 도서관정책부장 조진화▶서부교육지원청 행정지원국장 김종문▶남부교육지원청 행정지원국장 정선옥[교육훈련 파견]◆지방4급▶교육과학기술연수원 김상식·권영식
◆광주시교육청[3급 승진]▶광주학생교육문화회관장 정공섭[3급 전보]▶광주학생독립운동기념회관장 유옥진▶금호평생교육관장 최화룡[3급 개방형 직위 신규 임용]▶감사관 김용철[4급 승진]▶감사관 감사1담당 이홍채▶교육과학기술연수원 고급관리자과정 파견 장희섭[4급 전보·파견]▶광주시의회 교육전문위원 양승진▶정책홍보관 이권영▶교육자치과장 김희철▶교육자치과 교육협력관 조재연▶행정예산과장 이정원▶재정지원과장 양주승▶동부교육지원청 행정지원국장 이효신▶서부교육지원청 행정지원국장 김희군▶광주교육과학연구원 총무부장 김남호▶광주교육연수원 총무부장 유영근▶광주학생교육원 총무부장 김성균▶광주교육정보원 총무부장 정운용▶교육과학기술연수원 고급관리자과정 파견 심행선
◆경기도교육청[3급 승진]▶북부청사 기획관리국장 이덕근▶경기도교육정보기록원장 나학주[3급 전보]▶경기평생교육학습관장 민광국▶도립과천도서관장 김인태[4급 승진]▶기획예산담당관 유대길▶북부청사 기획예산과장 유기만▶도교육정보기록원 정보운영지원부장 최기봉▶고급관리자과정 주영우[4급 전보]▶조사담당 김광섭▶총무과장 이중기▶예산담당 김일영▶재무과장 한근석▶성남교육청 경영지원국장 이수연▶안산교육청 경영지원국장 최일영▶화성오산교육청 경영지원국장 이홍규▶용인교육청 경영지원국장 최승현▶구리남양주교육청 경영지원국장 황건수▶경기도율곡연수원 총무부장 이익주▶경기도과학교육원 총무부장 이민대▶경기평생교육학습관 총무부장 김한철▶경기평생교육학습관 평생교육부장▶경기교육정보기록원 총무부장▶도립중앙도서관 총무부장 박치원▶고급관리자과정 홍만기 김대덕
◆충북도교육청[3급 전보]▶기획관 윤기성▶학생종합수련원장 박종칠[4급 승진]▶공보관 김옥진▶기획관실 최낙철▶학생교육문화원 홍순자▶학생종합수련원 김성곤[4급 전보]▶감사관실 김홍권▶행정과장 이경우▶시설과장 정항수▶충북도의회 사무처 라기복▶교육과학연구원 유근영▶중앙도서관장 김석재▶교육정보원 황경상▶청주교육지원청 행정지원국장 이문재
◆경북교육청[지방부이사관 임용]▶감사관(지방계약직3급) 박선용[지방서기관 전보]▶공보담당관 김웅수▶기획조정관실 김희철▶기획조정관실 박만태▶총무과(교육파견) 윤영태▶재무정보과장 김광곤▶적정규모학교육성추진단장 윤승묵▶경상북도립안동도서관장 권영건▶경상북도교육연수원 총무부장 이두명▶경상북도교육정보센터 총무부장 최명대▶포항교육지원청 행정지원국장 이영철[지방기술서기관 전보]▶경상북도과학교육원 총무부장 송건수[지방서기관 승진]▶감사관실 정재원▶총무과(교육파견) 구영숙▶경상북도교육연수원 행정연수부장 김성희▶경상북도학생문화회관 총무부장 김영웅
◆부산일보▶편집국 부국장 이양삼·유명준·김기진▶편집국 선임기자 김은영▶편집부장 김기수▶정치부장 류순식▶서울정치팀장 권기택▶경제부장 강병균▶사회부장 박찬주▶지역사회부장 강윤경▶문화부장 임성원▶문화부 선임기자 이상민▶라이프레저부장 백현충▶스포츠부장 송대성▶멀티미디어부장 이병철
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